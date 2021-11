CBC e TAURUS inauguram primeira AMTT em Brasília, loja modelo do programa de franquias das Companhias

BRASILIA, Brasil, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e a Taurus Armas, Empresas Estratégicas de Defesa e principais fabricantes de armas e munições do mundo, inauguraram no dia 5 de novembro a flagship store AMTT – Armas Munições Tiro e Treinamento, em Brasília (DF).

O estabelecimento tem formato exclusivo e foi projetado com o propósito de ser um ambiente integrado onde os clientes encontrarão tudo o que necessitam para a defesa, esporte do tiro e lazer. Além da linha completa de armas e munições CBC/Taurus e dos produtos do projeto marketplace das marcas, entre eles acessórios como miras red dot, coldres, lunetas, mochilas, cofres para armas curtas e kit para limpeza de armas, a loja possui serviços para a aquisição de armas e munições, assistência técnica, pós-venda, cursos de qualificação e atividades relacionadas ao segmento.

A AMTT Brasília possui 1.800m² e conta também com um espaço de café, para lanches e refeições rápidas, três stands de tiro, contemplando 11 linhas de 25 metros, 2 linhas de 50 metros e 3 linhas para Carabinas de Pressão, e um centro institucional de testes dos produtos.

A loja conceito tem como objetivo principal ser a referência para o Programa de Franquias TAURUS CBC que será lançado ao mercado a partir de 2022 e que oferecerá, em primeira mão aos atuais parceiros comerciais, inclusive, uma nova possibilidade de investimento para seus negócios.

"Em um momento muito especial no qual está o mercado de armas e munições, a loja AMTT vem para somar, valorizar, fomentar e fortalecer ainda mais o segmento. A iniciativa não altera a estratégia de fortalecimento dos parceiros de distribuição. Pelo contrário. Seguimos com investimentos em programas que valorizam o relacionamento e a fidelidade da nossa rede de parceiros comerciais. O propósito da loja conceito é somar forças", afirma Fábio Mazzaro, presidente da CBC.

O programa de franquias faz parte do plano de expansão das marcas, que contam atualmente com mais de 2.000 pontos de vendas credenciados em todos os estados do Brasil.

Tão importante quanto o projeto de franquias, a CBC e a TAURUS têm o Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO), que é um sucesso em todo Brasil, com mais de 800 lojas credenciadas, e que tem como objetivo reconhecer e valorizar seus importantes parceiros comerciais, promovendo uma rede de distribuição qualificada, com foco na satisfação, conveniência e na experiência dos clientes.

Os benefícios do PRLO CBC TAURUS são progressivos, conforme as categorias do programa (Platinum, Diamond e Gold) e equivalentes aos do programa de franquias, considerando as peculiaridades de cada modelo de negócios.

Desta forma, com o programa de franquias e o PRLO CBC TAURUS, as empresas oferecem ao mercado diferentes opções de parceria, considerando os variados perfis de empreendedores.

Para 2022, a CBC e a TAURUS também preveem a inauguração da segunda flagship store, a AMTT SP, na capital de São Paulo.

"A AMTT é um modelo para o projeto de franquias e para todos nossos parceiros comerciais, contribuindo para o fortalecimento do setor, com conceito de lojas baseado nos melhores comércios e experiências existentes nos Estados Unidos, maior e mais exigente mercado de armas e munições do mundo. O projeto de franquias também contribuirá para fomentar o esporte do tiro em todo o Brasil, incentivando o ingresso e a formação de novos atiradores e talentos, assim como mais ambientes para treinamento dos atiradores esportivos", ressalta o Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687395/Inauguracao_AMTT.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos