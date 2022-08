CBC lança nova espingarda Pump Military com cano de 14 polegadas

SAO PAULO, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A consagrada Pump Military CBC conta agora com mais uma opção de cano: a versão 14". Recentemente lançada ao mercado pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), a nova espingarda promete ser um sucesso de vendas.

A novidade possui coronha em polipropileno e será comercializada nas versões convencional ou retrátil (RT). No modelo RT é apresentado nas variações com ou sem acessórios.

A Pump Military CBC é uma arma bastante versátil, ideal para defesa residencial, em situações em que a confiabilidade e agilidade operacional são fundamentais. Também pode ser utilizada para caça e prática esportiva, assim como é largamente utilizada pelas forças armadas e policiais de inúmeros países, por proporcionar alto poder de fogo, rapidez nos disparos, maior capacidade de cartuchos e facilidade de acionamento devido ao sistema por ação deslizante.

É a primeira espingarda calibre 12 homologada pelo Exército Brasileiro como MEM – Material de Emprego Militar, certificação que abrange rigorosos testes de desempenho e de resistência em condições extremas. Outra vantagem é que pode ser municiada com diversos cartuchos de 2¾" ou 3".

A Pump Military RT possui coronha retrátil de 6 posições, possibilitando o ajuste do comprimento da arma e sistema de amortecimento que reduz em até 50% o recuo, quando comparado com modelos de coronha convencional. Nas versões com acessórios, conta ainda com: cano com proteção térmica (escudo defletor de calor) e quebra-chamas, aparelho de pontaria, trilhos Picatinny, bandoleira de 3 pontos e suporte de bandoleira articulado.

Confira abaixo mais detalhes sobre as versões da nova Pump Military 14":

Espingarda Military CBC 3.0 Coronha fixa 14" | Sem acessórios

No calibre 12, possui cano 14", sistema de funcionamento Pump Action, coronha convencional em polipropileno, capacidade de 5+1 disparos e receptáculo em alumínio. Tem trava de segurança manual, suporte da bandoleira integrado à coronha, acabamento oxidado negro e Choke Cilíndrico. Seu peso é de 2,73kg.

Espingarda Military CBC 3.0 Coronha retrátil 14" | Sem acessórios

No calibre 12, possui cano 14", sistema de funcionamento Pump Action, coronha retrátil em polipropileno, capacidade de 5+1 disparos e receptáculo em alumínio. Tem trava de segurança manual, suporte da bandoleira integrado à coronha, acabamento oxidado negro e Choke Cilíndrico. Seu peso é de 3 kg.

Espingarda Military CBC 3.0 Coronha retrátil 14" | Com acessórios

No calibre 12, possui cano 14" com quebra-chamas e escudo defletor de calor, sistema de funcionamento Pump Action, coronha retrátil em polipropileno, capacidade de 5+1 disparos e receptáculo em alumínio. Tem massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical. Acompanha Trilho Picatinny, conjunto da bandoleira de 3 pontos e suporte da bandoleira articulado integrado à coronha. Sua trava de segurança é manual. Acabamento oxidado negro e Choke Cilíndrico. Pesa 3,25kg.

Os lançamentos já estão em comercialização às forças militares e de segurança pública, e em breve, nas principais lojas revendedoras CBC de todo o Brasil (www.cbc.com.br). O portfólio completo abrange modelos com cano de 14", 16", 19" e 24".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886255/Carabina_Pump_Military_cano_14_folder.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

