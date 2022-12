CBC lança rifles .22LR Delta e carabinas Lever Action .357 MAG nas versões Tactical e Triple Black

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, oferece um extenso portfólio ao mercado e consolida sua posição como uma empresa inovadora com o lançamento de mais quatro novos produtos: o rifle semiautomático .22 LR Delta nas versões com acabamento em Preto ou Tan e a carabina Lever Action .357 Magnum nas versões Tactical e Triple Black.

As novidades fazem parte da celebração de um ciclo de sucesso em lançamentos no ano de 2022, período em que a unidade fabril CBC de Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi ampliada e modernizada em resposta à demanda do mercado de armas longas e à estratégia da companhia de intenso desenvolvimento de novos produtos.

Além de disponibilizar aos consumidores produtos de altíssima qualidade, a companhia oferece todo o suporte como uma empresa brasileira, disponibilizando serviço de pré e pós-vendas, assistência técnica, peças de reposição e cursos de qualificação para toda a rede varejista, vantagens competitivas que diferenciam a CBC da concorrência.

No dia 23 de dezembro a CBC realizou uma live especial em seu canal no Youtube para anunciar os mais novos lançamentos da marca em armas longas no mercado de armas brasileiro.

Confira abaixo mais informações sobre os produtos:

Rifles Semiautomáticos .22LR Delta

O aguardado rifle .22LR Delta, com design que remete ao visual e a sensação de uma plataforma táctica, tem calibre .22LR, cano de 14,5" com quebra-chamas e capacidade 25+1 disparos. O produto é comercializado com duas opções de acabamento, Preto ou Tan, e acompanha uma bolsa tática (Preta ou Tan, de acordo com a cor da arma). Possui sistema de funcionamento semiautomático, coronha tática retrátil em polímero com 6 posições, trilho Picatinny e guarda-mão MLOK (Modular Lock) para instalação de kits ópticos, lunetas e outros acessórios. Conta com aparelho de pontaria composto por alça e massa de mira tipo Peep Sight. Peso: 2 kg.

A CBC lançará também versões especiais de lançamento do Rifle Delta, nas versões de acabamento Preto ou Tan, acompanhando Red Dot e Case Rígido preto.

Carabinas Lever Action .357 MAGNUM – Tactical e Triple Black

Outro aguardado lançamento é a carabina Lever Action no calibre .357 MAGNUM, em duas novas versões: Tactical e Triple Black, apresentando a união entre o clássico e o moderno. Possuem cano de 16,5" redondo e capacidade 8+1 disparos. Sistema de funcionamento de repetição por alavanca, trilho Picatinny para acoplamento de acessórios ópticos, alça de mira com regulagem vertical e horizontal integrada ao trilho Picatinny, do tipo Peep Sight, para mais versatilidade, massa de mira fixa. Têm trava de segurança manual e soleira em borracha.

A versão Tactical possui coronha em polipropileno, guarda-mão em alumínio com sistema MLock para fixação de acessórios e receptáculo em aço com oxidação Black. Peso: 2,6 kg.

Já o modelo Triple Black tem como diferenciais a coronha em madeira de lei com proteção antifúngica e pintura especial do tipo "Splatter", assim como receptáculo em aço com acabamento em Cerakote Black e detalhes da alavanca em couro. Peso: 2,7 kg.

Os lançamentos estão em comercialização nas principais lojas revendedoras e a partir do dia 30/12/22 no novo portal de vendas da CBC (www.cbcstore.com.br), voltado a militares, policiais, CACs e civis que integram categorias autorizadas a adquirir estes produtos, conforme legislação vigente.

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

