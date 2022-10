CBC realiza treinamento para armeiros de instituições de segurança pública do estado de Santa Catarina

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de Defesa e uma das principais fabricantes de munições e armas longas do mundo, realizou em setembro um treinamento exclusivo para armeiros de instituições de segurança pública do estado de Santa Catarina.

A qualificação, com aulas teóricas e práticas de reparo e manutenção de armamentos, foi realizada na Academia da Polícia Civil do Estado, do dia 13 a 16 de setembro, e contou com a participação de integrantes da Polícia Militar e Civil do Estado de Santa Catarina, Guardas Municipais de Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, da Diretoria da Academia de Justiça e Cidadania (DEAP/SEGARM) e da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (UNIPRF).

O curso tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico destes profissionais do setor quanto aos produtos da CBC e da TAURUS e preparar a equipe de armeiros das instituições quanto aos procedimentos corretos de manutenção e pequenos reparos, buscando garantir que o armamento esteja sempre em boas condições de uso.

O treinamento abrangendo as espingardas CBC calibre 12 modelo PUMP MILITARY foi ministrado por Nelson Simioni, assistente técnico e profissional da CBC há mais de 30 anos. Já o módulo completo voltado às pistolas (modelos TS9, G2C, TH e 58hc plus) e armas táticas TAURUS (CTT40, SMT40 e Fuzil T4), foi ministrado pelo armeiro e experiente profissional da Taurus Vinicius Quadros.

Líderes absolutas em vendas de armas e munições no Brasil, os produtos Taurus e CBC são amplamente empregados pelas forças de defesa e instituições de segurança pública no país e no mundo. Além de oferecerem ao mercado um amplo portfólio de produtos com diversas plataformas de revólveres, pistolas, armas táticas, armas longas e munições dos mais variados calibres, que as qualifica para atender todas as demandas dos consumidores/do mercado, outra vantagem competitiva que as diferencia da concorrência é todo o suporte oferecido como empresas brasileiras, disponibilizando serviço de pré e pós-vendas, assistência técnica, peças de reposição e cursos de qualificação.

Empresas Estratégicas de Defesa e parceiras das forças de segurança brasileiras ao longo de toda sua história, o apoio e treinamento de armeiros é mais uma ação das companhias para o fortalecimento das forças de segurança. Com o propósito de disseminar conhecimento, as empresas irão estender a iniciativa para armeiros de instituições de outros estados do país, com novas turmas já previstas para 2022.

As instituições que tiverem interesse em qualificar seus armeiros podem obter mais informações pelo e-mail [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914764/1.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

