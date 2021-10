CBMM | Niobium fait la promotion d'un événement international sur les nouvelles technologies de batteries

Un lauréat du prix Nobel, des leaders de l'industrie et des scientifiques abordent les tendances de l'avenir de l'électrification

SAO PAULO, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Avec une conférence d'ouverture réalisée par le professeur Stanley Whittingham FRS, lauréat du prix Nobel de chimie en 2019, pour ses travaux pionniers sur les batteries lithium-ion, CBMM | Niobium présentera les 5 et 6 octobre la série de webinaires « Powering Future Electrification - Innovative Battery Materials » (L'électrification du futur : des matériaux de batterie innovants).

L'événement vise à élargir les connaissances et à diffuser des informations sur les nouveaux matériaux et technologies pour les batteries électriques et, pour cela, réunira des entreprises leaders dans le secteur des batteries et des super-capacités, telles que Toshiba, Skeleton Technologies, NanoOne, Echion Technologies et WildCat, ainsi que des représentants universitaires de l'UCLA, de l'Université Hanyang, de l'Université du Texas à Austin et de l'Université de Warwick, pour la présentation de leurs travaux dans le domaine de l'électrification.

« Ce débat favorisera la discussion sur des technologies plus durables pour l'industrie automobile, une demande croissante dans le monde entier. En ce sens, les professionnels et les chercheurs les plus renommés au monde pourront présenter leurs études et leurs développements en matière de matériaux avancés, qui visent à l'utilisation de sources d'énergie alternatives, plus propres et renouvelables », a expliqué le professeur Stanley Whittingham, prix Nobel de chimie.

Axé sur les progrès de la mobilité électrique, l'événement abordera les applications des nouvelles technologies du niobium tant pour la cathode des batteries, les rendant plus stables et avec une durée de vie plus longue, que pour l'anode, permettant une capacité de charge ultra-rapide des batteries lithium-ion, en moins de 10 minutes. Ces développements renforcent la durabilité et la sécurité des batteries, améliorant considérablement les performances par rapport aux technologies actuelles.

« Nous investissons de manière conséquente dans le segment des batteries au lithium, avec une stratégie visant à développer ce marché et à accélérer les innovations avec les technologies du niobium. Avec cette initiative, nous voulons contribuer activement à la transformation de ce secteur, en accord avec les programmes de durabilité pour un avenir plus écologique », a déclaré Rogério Ribas, directeur exécutif des produits de batteries chez CBMM.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et la participation au webinaire est gratuite. Consultez le programme ci-dessous et inscrivez-vous.

Webinaire : Cathodes avancées pour le secteur des transports

Date: 5 octobre 2021

Heure: 11h00 - 13h00 (BRL)

Lien: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=r72927e6639011b617e6e41574a169721

Webinaire: Matériaux conçus pour la recharge rapide

Date: 6 octobre 2021

Heure: 11h00 - 13h00 (BRL)

Lien: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=rbf30a9f96dacf0280429fc574d33b6f7

À propos de CBMM | Niobium

Leader mondial dans la production et la commercialisation de produits en niobium, CBMM compte plus de 400 clients dans 50 pays. Basée au Brésil, avec des bureaux et des filiales en Chine, aux Pays-Bas, à Singapour, en Suisse et aux États-Unis, l'entreprise fournit des produits et des technologies de pointe aux secteurs de l'infrastructure, de la mobilité, de l'aérospatiale et de l'énergie. En 2019, CBMM a investi dans 2DM, une entreprise dédiée au graphène. En 2021, elle a investi dans Echion avec l'objectif d'accélérer les innovations dans le segment de la mobilité électrique.

