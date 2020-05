CBT College anuncia su nuevo equipo directivo.

MIAMI, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CBT College anunció el nombramiento de su nuevo equipo directivo, integrado por Luis Llerena, en calidad de Presidente/Director Ejecutivo (Chief Executive Officer, CEO por sus siglas en inglés), Mónica Llerena en funciones de Directora de Comunicaciones (Chief Communications Officer, CCO por sus siglas en inglés) y Maricel Spezzacatena como Directora de Operaciones (Chief Operations Officer, COO por sus siglas en inglés).

Fundada en 1988 por Gladys Llerena y Fernando Llerena, CBT College es una escuela técnica y vocacional ubicada en el sur de Florida, que se enfoca en preparar y graduar a estudiantes en carreras técnicas que satisfagan las necesidades de empleo y desarrollo económico dentro de los mercados locales, nacionales e internacionales. Para la Presidente de la Junta Directiva y co-fundadora de CBT College, Gladys Llerena "Nos enorgullecemos de poder servir a nuestra gente, especialmente a los inmigrantes, además de poder dar trabajo a los miembros de nuestra comunidad. Con nuestro nuevo equipo directivo, esperamos seguir creciendo y construyendo el legado educativo que establecimos cuando fundamos la organización", indicó.

Luis Llerena, Presidente / Director Ejecutivo entrante, es Veterano del Ejército de los Estados Unidos, y viene de desempeñarse como Director de Desarrollo de Negocios de CBT College, organización de la que es accionista y en la que ha desarrollado una exitosa carrera por más de 25 años. En esta nueva etapa como Presidente / CEO, el Sr. Llerena supervisará el crecimiento corporativo, enmarcado en la misión y la visión de la organización. Así mismo, trabajará conjuntamente con las divisiones de mercadeo y operaciones para desarrollar un mensaje multimedia claro y conciso que permita crear conciencia sobre CBT College en sus distintos públicos.

"Uno de nuestros objetivos fundamentales es continuar interactuando con la comunidad en general, fortaleciendo nuestra marca y creando confianza a través de la credibilidad y los resultados positivos de nuestros programas de construcción, tecnología, ciencias de la salud, negocios e idiomas. Internamente, nuestro objetivo es promover nuestro propio talento y crear oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Este esfuerzo de equipo nos conducirá a la implementación de nuevos programas, a desarrollar experiencias satisfactorias para los estudiantes y a inaugurar nuevas sedes", afirmó el Sr. Llerena.

En tal sentido, para cumplir con el objetivo corporativo de: (a) responder mejor a los desafíos que enfrenta la población estudiantil adulta cuando regresa a la escuela y (b) ayudar a inscribir a más estudiantes en cada uno de sus semestres, el Sr. Llerena destacó que la nueva administración planea implementar la modalidad de programas de enseñanza híbrida (en línea/en persona) a mediano plazo. "Entendemos que, para ser competitivos en nuestra industria, debemos proporcionar cierto nivel de servicios en línea a través de un enfoque híbrido del cual nuestros estudiantes puedan beneficiarse de la flexibilidad de clases en línea debido a sus ocupados horarios de trabajo".

Debido a la crisis de COVID-19, CBT College transformó temporalmente sus programas presenciales a la modalidad de instrucción remota para garantizar la salud y la seguridad de la comunidad, y al mismo tiempo para poder continuar ofreciendo sus programas educativos sin interrupciones. "Tenemos autorización temporal para ofrecer las clases en línea durante estos tiempos difíciles", dijo Llerena. "Cuando se regrese a la normalidad y sean levantadas las restricciones de reuniones impuestas por el Condado Miami Dade, volveremos a la enseñanza en persona", enfatizó Llerena. Esta autorización temporal cubre los programas actuales, así como los programas que comienzan el 11 de mayo y el 8 de junio.

El Sr. Llerena también mencionó que CBT College capacitando a la comunidad profesional en nuestra escuela de educación continua y sus cursos de preparación para las certificaciones y licencias que ofrecen.

NUEVAS DIVISIONES CORPORATIVAS

Para racionalizar y mejorar sus comunicaciones externas y procesos internos, CBT College introdujo el puesto de Director de Comunicaciones y reintrodujo la posición de Director de Operaciones en su organigrama. Estas adiciones facilitarán la evaluación, la planificación y la implementación de los procesos de ambas áreas que son críticas para toda la operación.

Durante los últimos cinco años, bajo el liderazgo de Mónica Llerena, accionista y ex Presidente/Directora ejecutiva de la organización, CBT College se vinculó a pequeñas empresas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos, y varios actores de la industria de escuelas técnicas privadas, para abogar por la educación vocacional y encontrar oportunidades de inserción laboral para sus estudiantes y ex alumnos.

Durante su exitosa gestión, la Sra. Llerena abordó la escasez de trabajadores calificados con la comunidad legislativa del sur de la Florida y los empleadores locales; y participó activamente en eventos de la industria de escuelas post-secundarias privadas para expandir la red comercial e institucional de la organización, además de implementar las exitosas campañas "Begin. Belong. Be More" y "Donde hay una habilidad, hay un camino", con las cuales se han logrado resultados favorables tanto para el desarrollo académico de los estudiantes y como en los índices de colocación laboral.

Este compromiso personal y profesional, junto con su reciente nombramiento como Presidente de la "Asociación de Colegios y Escuelas Privadas del Sur de Florida", y la visibilidad que ha ganado en sus más de 20 años de carrera en CBT College, hicieron que la Sra. Llerena se convirtiera en la candidata perfecta para la posición de director de comunicaciones recién creado dentro de la organización.

"En mi carrera dentro de CBT College, he tenido la fortuna de desempeñar varios roles de liderazgo en distintas áreas, haber establecido una sólida red de conexiones dentro de nuestra industria y ser capaz de ver que los desafíos de nuestros competidores son similares a los nuestros. Esto me ha dado una perspectiva más clara sobre quiénes somos realmente y cómo debemos servir a nuestro sector, a nuestros estudiantes y a nuestros empleadores ", declaró la Sra. Llerena.

"En este nuevo rol de Directora de Comunicaciones, contribuiré con el diseño, la planificación y el control de las estrategias de comunicación, responsabilidad social empresarial y promoción de CBT College, para garantizar la gestión adecuada de la reputación de la organización (tal como la ven y entienden el público, los actores políticos, los representantes de la industria y el personal de gobierno), en concordancia con las metas y los objetivos de nuestros accionistas", acotó.

Según la nueva Directora de Operaciones, Maricel Spezzacatena, CBT College experimentará una actualización tecnológica que exigirá capacitación y compromiso en todos los niveles durante los próximos meses. "Nuestro departamento de tecnología está evaluando diferentes programas y plataformas que permitirán mejorar gran parte de nuestra productividad diaria en varias áreas operativas. Con esto en mente, implementaremos un programa interno de capacitación para que los usuarios (nuestros estudiantes, el personal académico y administrativo y la gerencia corporativa) puedan aprovechar estos nuevos recursos y capacidades ".

La Sra. Spezzacatena, experta en finanzas con más de 16 años de experiencia en CBT College, señala que su división también se centrará en mejorar la experiencia del estudiante al automatizar algunos procesos, entrenarlos en el uso de las nuevas tecnologías y actualizar los laboratorios.

"Nuestro plan de estudios tiene un alto porcentaje de prácticas en laboratorio. En total, consideramos que un 70% de la capacitación que reciben nuestros alumnos es práctica y un 30% es teórica. Este enfoque de aprendizaje teórico-práctico es la razón por la cual constantemente actualizamos nuestros laboratorios con la última tecnología [equipo, herramientas y software] disponible", señaló.

Otro elemento clave en la capacitación práctica de CBT College, es que los miembros del cuerpo de profesores e instructores, tienen experiencia de campo en su área de especialización, por lo cual brindan a sus estudiantes soluciones reales a las situaciones cotidianas que enfrentarán en su vida profesional. "Nuestra conclusión es que nuestros estudiantes se benefician al asistir a clases en laboratorios actualizados, en los que pueden interactuar con profesores experimentados y aprender las nuevas tecnologías que serán fundamentales para el desarrollo futuro de sus carreras".

Bajo el liderazgo del nuevo equipo de gestión, CBT College continuará honrando su lema "Begin. Belong. Be More", al apoyar a sus estudiantes, ex alumnos, empleados y comunidades relacionadas en su crecimiento académico, profesional y personal.

Acerca de CBT College

CBT College es una escuela técnica-vocacional que brinda capacitación profesional en los campos de la construcción, la tecnología y las ciencias aliadas de la salud, a través de un enfoque de aprendizaje teórico-práctico en sus tres sedes ubicadas en el condado de Miami-Dade (Cutler Bay, Flagler y Hialeah).

Fundado en 1988 en la ciudad de Miami, FL, CBT College ha titulado a miles de estudiantes que han ingresado en la fuerza laboral del Sur de la Florida en sus más de 70 Actos de Grado. La integración de CBT College con empleadores potenciales, organizaciones locales e iniciativas estratégicas de negocios representa oportunidades de empleo y crecimiento profesional para sus estudiantes actuales y egresados.

CBT College es una escuela técnica con programas especiales para militares y veteranos de los Estados Unidos y participa en el Programa de Mejora Educativa GI de Yellow Ribbon. Igualmente está aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para participar en el Programa de Visitantes de Intercambio de Estudiantes (SEVP) y califica para que los estudiantes internacionales apliquen por la Visa F-1 Internacional. Así mismo, cuenta con la acreditación nacional de la A.C.I.C.S., con la licencia de la Comisión de Educación Independiente (CIE) y la certificación del Departamento de Educación de los EE. UU. para recibir fondos del Título IV.

