CBX Software, pionnier dans les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a changé de nom et devient TradeBeyond

Ce nouveau nom reflète la mission de l'entreprise, qui est de fournir aux détaillants la chaîne d'approvisionnement de demain

HONG KONG, SAN DIEGO et MUNICH, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- CBX Software, le principal fournisseur de plateformes multientreprises pour une meilleure organisation de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui avoir changé son nom commercial pour devenir TradeBeyond.

TradeBeyond. Empower Tomorrow. tradebeyond Logo

CBX Software est le pionnier des plateformes multi entreprises qui rationalisent le développement des produits de détail, le sourcing et les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Son nouveau nom, TradeBeyond, représente une étape majeure dans le succès de la société au cours de la dernière décennie, en aidant de nombreuses marques et détaillants d'envergure leaders dans le monde à augmenter leurs volumes de marques privées tout en réduisant les délais et les coûts.

Grâce à cette approche, la société a constamment augmenté son chiffre d'affaires et sa rentabilité d'année en année. TradeBeyond s'investit dans un nouveau élan niveau de croissance, en enrichissant ses offres de solutions et en augmentant la proposition de valeur pour le client. Ce nouveau nom souligne la mission continue de la société, qui consiste à surpasser les normes pour fournir de puissantes solutions de chaîne d'approvisionnement de détail complète qui aident les partenaires de celle-ci la chaîne d'approvisionnement à maximiser la vitesse, l'empleur échelle et la durabilité. TradeBeyond repousse les limites en équipant ses clients de données, d'intelligence et de capacités d'automatisation qui réduisent les délais de mise en sur le marché, augmentent la protection des marques et aident à prévoir les difficultés et les opportunités.

Parallèlement à son nouveau nom, TradeBeyond adoptera le slogan « Empower Tomorrow » Renforcer l'Avenir. Ce slogan illustre la mission charte de l'entreprise, qui vise à doter les détaillants de la chaîne d'approvisionnement de demain. TradeBeyond continuera à investir dans de puissantes solutions ESG qui permettent à nos clients de s'assurer que leurs marchandises sont conçues, approvisionnées et produites dans le respect des normes sociales et environnementales.

« TradeBeyond ne se contente pas d'aider nos clients à numériser et à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, a déclaré Michael Hung, PDG de TradeBeyond. Nous leur donnons les moyens de gérer leurs chaînes d'approvisionnement de manière plus responsable et durable. »

Notre équipe de direction est impatiente de partager d'autres nouvelles et évolutions palpitantes dans les mois à venir.

À propos de TradeBeyond

TradeBeyond est le principal fournisseur de plateformes multi entreprises pour une meilleure organisation de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 30 000 détaillants, marques et fournisseurs du monde entier font confiance à la plateforme et aux solutions de chaîne d'approvisionnement complètes de TradeBeyond pour organiser le développement de produits, l'approvisionnement, les commandes, la production, la qualité et la logistique. TradeBeyond permet à ses clients de travailler plus intelligemment, avec une plus grande visibilité et un meilleur contrôle, et de s'approvisionner et de produire plus rapidement, de manière plus responsable et plus rentable. Pour en savoir plus, consultez le site www.tradebeyond.com.

CONTACT : Russel Beron, Directeur de Communication, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933315/CBX_Software_Inc__Supply_Chain_Pioneer_CBX_Software_has_Changed.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1933066/CBX_Software_Inc__Supply_Chain_Pioneer_CBX_Software_has_Changed.jpg

SOURCE CBX Software Inc.