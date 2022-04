CCELL est invitée à s'exprimer au CBD Show de Londres dont elle est partenaire

SHENZHEN, Chine, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque mondiale qui se concentre sur la création de matériel et de technologie avancée de vapotage avant-gardiste, a annoncé aujourd'hui qu'elle parrainerait le CBD Show, évènement de renommée mondiale, qui se tiendra les 22 et 23 avril à l'Olympia National de Londres, au Royaume-Uni, et qu'elle y ferait une intervention.

Le CBD Show, qui est dédié à l'industrie du cannabis et aux professionnels du secteur, est un lieu de rencontre pour les plus grands détaillants de luxe, les grossistes nationaux et européens, les distributeurs, les pharmacies et les propriétaires de sites de e-commerce. Des experts en politiques, des responsables gouvernementaux, des organisations commerciales et des responsables de la réglementation pourront également échanger lors de l'évènement.

CCELL est « Silver Sponsor » du CBD Show et sera physiquement présente à la conférence. De plus, Brad Li, directeur commercial international de CCELL, donnera une présentation le premier jour de la conférence autour du thème « Façonner l'industrie du CBD : atomisation et vaporisateurs » qui mettra en lumière les perspectives commerciales de l'industrie du vaporisateur et les raisons pour lesquelles le vapotage est un segment de marché essentiel de l'industrie du CBD.

« C'est le premier salon professionnel auquel nous avons participé en Europe et il ne pouvait pas mieux tomber, car le marché européen du cannabis devrait atteindre les 37 milliards de dollars d'ici 2027. Je suis honoré d'avoir l'occasion de discuter avec les participants de l'efficacité de la consommation par vapotage et de l'accroissement des pratiques de vapotage de CBD en Europe et dans le monde entier », a déclaré Brad Li.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque de produits technologiques pionnière mondiale dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzken Smoore Technology Limited, qui a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en recherche et développement, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

