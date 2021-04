CCELL établit un nouveau standard de sécurité pour les vaporisateurs avec des cartouches améliorées en acier inoxydable 316L

L'acier inoxydable est connu pour sa résistance à la corrosion, mais certaines classes sont plus performantes que d'autres. L'acier inoxydable 316L offre une excellente résistance à la corrosion. Il est généralement utilisé dans les appareils médicaux, les équipements pharmaceutiques et l'industrie alimentaire. Ainsi, CCELL a choisi d'utiliser ce type d'acier inoxydable médical pour le composant central de la cartouche du vaporisateur afin de répondre aux plus hautes normes de sécurité.

Une cartouche est un petit réservoir prérempli d'huile conçu pour la vape. Les cartouches peuvent être constituées d'une combinaison de plastique, de métal et de verre.

En raison des préoccupations du public, plusieurs États, comme la Californie et le Michigan, ont mis en place des réglementations strictes qui obligent les fabricants à prouver que leurs produits sont conformes en mesurant les principaux métaux lourds, notamment le plomb (Pb), l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le mercure (Hg), etc. Tous les niveaux doivent être inférieurs aux limites maximales pour obtenir un certificat d'analyse d'un laboratoire agréé.

Les échantillons de produits améliorés de CCELL ont été envoyés pour être testés à un laboratoire agréé de Californie du Sud, et ont ensuite reçu leurs certificats d'analyse. De plus, les résultats des tests montrent que lorsqu'ils sont utilisés avec différentes huiles, les produits dépassent largement les exigences des normes réglementaires de la Californie et du Michigan. Cela démontre une fois de plus l'engagement de CCELL à aller au-delà de la conformité et à établir un nouveau standard de sécurité pour les vaporisateurs.

À l'heure actuelle, CCELL a déjà mis à jour la majorité de ses gammes de produits, y compris la plupart des fils 510 (embout à pression), des pods et des cartouches jetables. Les deux produits restants devraient être mis à niveau dans le courant de l'année.

« Alors que le marché des vaporisateurs est truffé de produits de mauvaise qualité et à bas prix qui compromettent la sécurité, CCELL au contraire a toujours fait de la sécurité sa priorité absolue depuis sa création. Nous effectuons un contrôle qualité rigoureux, des matières premières aux produits finis. Nos matières premières ont été par la FDA et ont reçu la certification RoHS. De plus, les produits finis sont fabriqués dans des installations certifiées ISO et cGMP. En passant à l'acier inoxydable 316L, nous dépassons nos normes de sécurité déjà hautes pour créer une expérience plus agréable », a déclaré Joe S., vice-président de CCELL.

En plein essor, la société mère ultime de CCELL, Smoore International Holdings Limited (« SMOORE »), continue à investir dans la recherche et le développement et s'efforce continuellement d'améliorer la sécurité des produits. En 2020, SMOORE a investi 4,2 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, et possède actuellement un nombre important de brevets dans le domaine de la technologie d'atomisation. S'appuyant sur les solides compétences de SMOORE, CCELL prévoit d'étendre sa croissance en investissant davantage dans la recherche et le développement et en créant des instituts de recherche dans le monde entier. Ceux-ci permettront à CCELL de mener une recherche et un développement approfondis sur l'efficacité de l'atomisation, la transmission, l'absorption et la sécurité des produits en 2021 et au-delà.

CCELL est un innovateur et un pionnier mondial dont la mission est d'obtenir les vaporisateurs portables idéaux. CCELL est né dans le siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui a 12 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Avec des ressources avancées en recherche et développement, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL a réussi à améliorer la norme du secteur de la technologie de vaporisation tandis que d'autres essaient de suivre.

