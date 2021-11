CCELL® célèbre son 5e anniversaire avec un nouveau site Web, un nouveau slogan et une nouvelle vidéo de la marque. Elle lance une campagne de cadeaux pour les utilisateurs

SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque mondiale qui se concentre sur la création de matériel et de technologie avancée de vapotage avant-gardiste, a annoncé aujourd'hui que la société célèbre son 5e anniversaire avec une plusieurs initiatives passionnantes, y compris la publication de son nouveau site Web, de son slogan et de sa vidéo de marque, ainsi que le lancement d'une campagne de cadeaux sur les réseaux sociaux

« Cela a été un honneur de travailler aux côtés d'une entreprise qui s'engage farouchement en faveur de l'innovation et de la sécurité de l'industrie du vaping », a déclaré Joe S., vice-président de CCELL®. « Alors que nous célébrons nos nombreuses réalisations, nous espérons pouvoir honorer de manière adéquate toutes les personnes qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs, et continuer à soutenir nos efforts pour rendre le vaping sûr et agréable pour tous. »

Comme le reflète son site Web récemment mis à jour, CCELL a changé son slogan de « Lead to Perfection » (vers la perfection) à « Perfection without Limits » (la perferction sans limites), montrant ainsi la croissance de la marque au fil des ans, et son intention de dépasser les limites actuelles.

« Lors de la création de CCELL en 2016, nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de construire une marque leader du secteur. Depuis, nous y sommes parvenus et, alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous sommes déterminés à repousser les limites de l'industrie pour rendre le vapotage plus sûr et plus agréable », a ajouté Joe S.

La nouvelle vidéo de marque de la société, qui vise à souligner le travail acharné et le dévouement de l'entreprise, présente un retour en arrière sur son parcours et la direction qu'elle prend pour l'avenir. Elle présente également certains des produits phares de CCELL® et la technologie inégalée de chauffage céramique de la marque.

La campagne de dons de CCELL® aura lieu dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux de la société, notamment Instagram, Facebook et Twitter. Les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos d'eux-mêmes parlant de leur expérience avec CCELL et taguer CCELL pour avoir une chance de gagner des articles CCELL® en édition limitée. Les détails de la campagne de dons seront indiqués sur les pages des réseaux sociaux de la société

Veuillez consulter le site https://www.ccell.com/ pour rester au courant des annonces.

CCELL est un innovateur et un pionnier mondial dont la mission est d'obtenir les vaporisateurs portables idéaux. CCELL est né dans le siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui a plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Avec des ressources avancées en recherche et développement, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL a réussi à améliorer la norme du secteur de la technologie de vaporisation tandis que d'autres essaient de suivre.

