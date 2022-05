CCR - Resultados do 1o Trimestre de 2022

SÃO PAULO, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ --

DESTAQUES 1T22 X 1T21

O tráfego de veículos consolidado apresentou crescimento de 5,6%. Excluindo-se a ViaCosteira, NovaDutra, RioSP e a RodoNorte, o crescimento foi de 6,2% no período.

Excluindo-se a ViaCosteira, NovaDutra, RioSP e a RodoNorte, o foi de O número de passageiros transportados nos aeroportos apresentou crescimento de 92,4% no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central o crescimento foi de 81,8% no período.

no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central o foi de O número de passageiros transportados nos negócios de mobilidade apresentou crescimento de 92,8% no período. Excluindo-se as Linhas 8 e 9 o crescimento foi de 39,7% no período.

no período. Excluindo-se as Linhas 8 e 9 o foi de O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 176% , com margem de 86,2% (13,4 p.p.). Na mesma base 1 , tivemos aumento de 30,7% , com margem de 60,4% (0,5 p.p.).

, com margem de 86,2% (13,4 p.p.). Na mesma base , tivemos , com margem de 60,4% (0,5 p.p.). O Lucro Líquido foi de R$ 3.452,5 milhões , ante lucro de R$ 688,9 milhões no 1T21. Na mesma base 1 , o Prejuízo Líquido foi de R$ 89,3 milhões , ante Lucro Líquido de R$ 204,2 milhões.

, ante lucro de milhões no 1T21. Na mesma base , o , ante Lucro Líquido de milhões. Em 31 de março de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que assinou o Acordo Definitivo , cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da AutoBAn até 31/12/2037, estabelecer os valores finais reconhecidos no Acordo Preliminar e, encerrar as ações judiciais relacionadas aos objetos do Acordo Definitivo.

, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da AutoBAn até 31/12/2037, estabelecer os valores finais reconhecidos no Acordo Preliminar e, encerrar as ações judiciais relacionadas aos objetos do Acordo Definitivo. Em 31 de março de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que assinou o TAM nº 25/2022 , cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da ViaOeste em 380 dias, bem como os novos investimentos referentes ao Novo Acesso ao Município de Osasco e às Obras das Marginais da Rodovia SP-280, entre os kms 23 e 32.

, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da ViaOeste em 380 dias, bem como os novos investimentos referentes ao Novo Acesso ao Município de Osasco e às Obras das Marginais da Rodovia SP-280, entre os kms 23 e 32. No dia 19 de abril de 2022, a CCR comunicou aos seus acionistas que, em 29 de abril de 2022, iniciaria o pagamento dos dividendos , no valor de aproximadamente R$ 0,08 por ação ordinária.

, no valor de aproximadamente por ação ordinária. Em função da pandemia da Covid-19, houve impacto na demanda, e consequentemente, nos resultados da CCR no 1T22. Maiores detalhes serão encontrados na nota explicativa n° 1.1 das Informações Trimestrais.

1.Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.



IFRS Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 1T21 1T22 Var. % 1T21 1T22 Var. % Receita Líquida1 3.439,9 8.018,6 133,1% 3.554,0 8.168,7 129,8% Receita Líquida mesma base2 1.838,1 2.386,5 29,8% 1.952,2 2.536,6 29,9% EBIT ajustado3 1.765,7 6.396,1 262,2% 1.819,3 6.479,9 256,2% Mg. EBIT ajustada4 51,3% 79,8% 28,5 p.p. 51,2% 79,3% 28,1 p.p. EBITDA ajustado5 2.504,5 6.912,9 176,0% 2.582,9 7.027,1 172,1% Mg. EBITDA ajustada4 72,8% 86,2% 13,4 p.p. 72,7% 86,0% 13,3 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 1.101,9 1.440,4 30,7% 1.180,3 1.554,5 31,7% Mg. EBITDA ajustada mesma base4 59,9% 60,4% 0,5 p.p. 60,5% 61,3% 0,8 p.p. Lucro Líquido 688,9 3.452,5 401,2% 688,9 3.452,5 401,2% Lucro (Prejuízo) Líquido mesma base2 204,2 (89,3) n.m. 204,2 (89,3) n.m. Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) 2,4 1,8

2,5 1,9

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 7,8 9,4

7,2 9,1



1.A receita líquida exclui a receita de construção.

2.Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3.Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4.As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5.Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

