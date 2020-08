CCR - Resultados do 2o Trimestre de 2020

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 2 o trimestre de 2020.

Destaques 2T20 x 2T19

O tráfego consolidado apresentou decréscimo de 18,2%. Excluindo-se a ViaSul, houve queda de 22,1% no período. De acordo com os comunicados semanais 1 emitidos pela Companhia, as quedas reportadas 2 no início de cada mês do 2T20, em comparação com o mesmo período do ano anterior e excluindo-se a ViaSul, foram de 30%, 24% e 14%, para os meses de abril, maio e junho, respectivamente.

emitidos pela Companhia, as quedas reportadas no início de cada mês do 2T20, em comparação com o mesmo período do ano anterior e excluindo-se a ViaSul, foram de 30%, 24% e 14%, para os meses de abril, maio e junho, respectivamente. O EBITDA ajustado apresentou decréscimo de 38,1%, com margem de 48,3% (-13,5 p.p.). Na mesma base 3 , o decréscimo atingiu 39,7%, com margem de 49,1% (-12,8 p.p.)

, o decréscimo atingiu 39,7%, com margem de 49,1% (-12,8 p.p.) O Prejuízo Líquido atingiu R$ 142,1 milhões. Na mesma base 3 , o prejuízo alcançou R$ 164,7 milhões, ante um lucro de R$ 329,5 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.

milhões. Na mesma base , o prejuízo alcançou milhões, ante um lucro de milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. No dia 6 de julho de 2020, a Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. ("CCR ViaCosteira"), subsidiária integral da Companhia, e a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT"), assinaram o contrato de Concessão nº 01/2020, para a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário da Rodovia BR-101/SC, entre Paulo Lopes (km 244+680) e a divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (km 465+100).

(km 244+680) e a divisa dos Estados de e Rio Grande do Sul (km 465+100). Em função da pandemia da Covid-19, diversas medidas de restrição de circulação de pessoas e isolamento social foram impostas pelos governos estaduais e municipais, causando impacto na demanda, e consequentemente, nos resultados da CCR no 2T20. Maiores detalhes serão encontrados na seção "COVID-19" deste release de resultados e nas notas 1.1 e 28 das Informações trimestrais.

1 - Os comunicados semanais emitidos pela Companhia sobre a movimentação nas concessões estão disponíveis no website de Relações com Investidores da CCR, através do endereço: www.ccr.com.br/ri

2 - Considerou-se para o mês de abril, o comunicado divulgado em 10/04 (período compreendido entre 03/04 e 09/04); para maio, o comunicado divulgado em 08/05 (período compreendido entre 01/05 e 07/05); para junho, o comunicado divulgado em 05/06 (período compreendido entre 29/05 e 04/06).

3 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri



IFRS Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 2T19 2T20 Var. % 2T19 2T20 Var. % Receita Líquida1 2.234,0 1.767,3 -20,9% 2.402,3 1.834,7 -23,6% Receita Líquida ajustada mesma base2 2.196,5 1.670,2 -24,0% 2.342,7 1.737,7 -25,8% EBIT ajustado3 797,7 177,1 -77,8% 889,4 179,3 -79,8% Mg. EBIT ajustada4 35,7% 10,0% -25,7 p.p. 37,0% 9,8% -27,2 p.p. EBITDA ajustado5 1.379,6 853,6 -38,1% 1.505,8 894,4 -40,6% Mg. EBITDA ajustada4 61,8% 48,3% -13,5 p.p. 62,7% 48,7% -14,0 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 1.359,9 819,4 -39,7% 1.470,7 860,1 -41,5% Mg. EBITDA ajustada mesma base2 61,9% 49,1% -12,8 p.p. 62,8% 49,5% -13,3 p.p. Lucro Líquido 347,4 (142,1) n.m. 347,4 (142,1) n.m. Lucro Líquido mesma base2 329,5 (164,7) n.m. 329,5 (164,7) n.m. Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,5 2,7

2,4 2,8

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 4,3 3,0

4,2 2,8





IFRS Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 1S19 1S20 Var. % 1S19 1S20 Var. % Receita Líquida1 4.439,8 4.154,9 -6,4% 4.758,6 4.360,2 -8,4% Receita Líquida ajustada mesma base2 4.379,0 3.912,5 -10,7% 4.665,8 4.117,9 -11,7% EBIT ajustado3 1.629,1 1.015,3 -37,7% 1.794,1 1.085,4 -39,5% Mg. EBIT ajustada4 36,7% 24,4% -12,3 p.p. 37,7% 24,9% -12,8 p.p. EBITDA ajustado5 2.762,0 2.320,5 -16,0% 2.993,8 2.463,2 -17,7% Mg. EBITDA ajustada4 62,2% 55,8% -6,4 p.p. 62,9% 56,5% -6,4 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 2.728,1 2.189,8 -19,7% 2.939,6 2.332,5 -20,7% Mg. EBITDA ajustada mesma base2 62,3% 56,0% -6,3 p.p. 63,0% 56,6% -6,4 p.p. Lucro Líquido 705,4 147,6 -79,1% 705,4 147,6 -79,1% Lucro Líquido mesma base2 678,2 82,2 -87,9% 678,2 82,2 -87,9% Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,5 2,7

2,4 2,8

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 4,3 3,8

4,3 3,6



¹ A receita líquida exclui a receita de construção.

² Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

6 Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores).

