CCR - Resultados do 2o Trimestre de 2021

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR) divulga seus resultados do 2 o trimestre de 2021.

Destaques 2T21 x 2T20

O tráfego consolidado apresentou crescimento de 33,7%. Excluindo-se a ViaSul e a ViaCosteira, houve crescimento de 28,0% no período.

Excluindo-se a ViaSul e a ViaCosteira, houve no período. O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 65,4% , com margem de 60,7% (12,4 p.p.). Na mesma base 1 , tivemos aumento de 63,7% , com margem de 60,7% (12,4 p.p.).

, com margem de 60,7% (12,4 p.p.). Na mesma base , tivemos , com margem de 60,7% (12,4 p.p.). O Prejuízo Líquido foi de R$ 44,0 milhões , ante prejuízo de R$ 142,1 milhões no mesmo período do ano anterior. Na mesma base 1 , o Lucro Líquido foi de R$ 294,4 milhões , ante prejuízo de R$ 142,5 milhões.

, ante prejuízo de milhões no mesmo período do ano anterior. Na mesma base , o , ante prejuízo de milhões. Conforme divulgado em 29 de junho de 2021 em Fato Relevante, a Companhia informou que foi celebrado o Termo Aditivo e Modificativo (TAM) preliminar entre a CCR e o Governo do Estado de São Paulo. O Acordo Preliminar tem o objetivo de estabelecer as medidas para encerramento das ações judiciais propostas pelo Poder Concedente e pela ARTESP para anulação dos Termos Aditivos e Modificativos celebrados em 2006, bem como o reconhecimento, pelas Partes, de forma irrevogável e irretratável, da ocorrência de eventos de desequilíbrio econômico-financeiro em favor do Poder Concedente e das Concessionárias; e do direito da AutoBAn de que o reequilíbrio econômico-financeiro a seu favor ocorra mediante prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão para data estimada em janeiro de 2037. Foi definido o prazo de 9 meses, contados de sua assinatura e prorrogáveis mediante acordo entre as Partes, para a ARTESP confirmar os cálculos indicados no Acordo Preliminar.

Conforme divulgado em 30 de junho de 2021 em Fato Relevante, a ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 e o Estado de São Paulo, firmaram o Contrato de Concessão, cujo objeto consistiu na concessão da prestação do serviço público de transporte de passageiros das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda compreendendo operação, manutenção, conservação, melhorias e expansão .

Em função da pandemia da Covid-19, diversas medidas de restrição de circulação de pessoas e isolamento social foram impostas pelas autoridades, causando impacto na demanda, e consequentemente, nos resultados da CCR no 2T21. Maiores detalhes serão encontrados na seção "COVID-19" deste release de resultados e na nota explicativa n° 1.1 das Informações Trimestrais.

1 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri.



IFRS

Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 2T20 2T21 Var. %

2T20 2T21 Var. % Receita Líquida1 1.767,3 2.327,1 31,7%

1.834,7 2.453,0 33,7% Receita Líquida mesma base2 1.767,3 2.303,9 30,4%

1.834,7 2.429,9 32,4% EBIT ajustado3 177,1 315,6 78,2%

179,3 378,1 110,9% Mg. EBIT ajustada4 10,0% 13,6% 3,6 p.p.

9,8% 15,4% 5,6 p.p. EBITDA ajustado5 853,6 1.411,7 65,4%

894,4 1.501,3 67,9% Mg. EBITDA ajustada4 48,3% 60,7% 12,4 p.p.

48,7% 61,2% 12,5 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 853,7 1.397,6 63,7%

894,4 1.487,2 66,3% Mg. EBITDA ajustada mesma base4 48,3% 60,7% 12,4 p.p.

48,7% 61,2% 12,5 p.p. Lucro Líquido (142,1) (44,0) -69,0%

(142,1) (44,0) -69,0% Lucro Líquido mesma base2 (142,5) 294,4 n.m.

(142,5) 294,4 n.m. Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,7 2,3



2,8 2,3

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 3,0 4,4



2,8 4,2





IFRS

Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 1S20 1S21 Var. %

1S20 1S21 Var. % Receita Líquida1 4.154,9 5.767,0 38,8%

4.360,2 6.007,1 37,8% Receita Líquida mesma base2 4.154,9 4.604,0 10,8%

4.360,2 4.844,0 11,1% EBIT ajustado3 1.015,3 2.081,3 105,0%

1.085,4 2.197,4 102,5% Mg. EBIT ajustada4 24,4% 36,1% 11,7 p.p.

24,9% 36,6% 11,7 p.p. EBITDA ajustado5 2.320,5 3.916,2 68,8%

2.463,2 4.084,2 65,8% Mg. EBITDA ajustada4 55,8% 67,9% 12,1 p.p.

56,5% 68,0% 11,5 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 2.320,5 2.766,2 19,2%

2.463,2 5.213,9 111,7% Mg. EBITDA ajustada mesma base4 55,8% 60,1% 4,3 p.p.

56,5% 107,6% 51,1 p.p. Lucro Líquido 147,6 644,9 336,9%

147,6 644,9 336,9% Lucro Líquido mesma base2 147,2 420,4 185,6%

147,2 420,4 185,6% Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,7 2,3



2,8 2,3

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 3,8 6,1



3,6 5,7



1 A receita líquida exclui a receita de construção.

2 Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

6 Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado a partir do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores)

