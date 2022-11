CCR - Resultados do 3o Trimestre de 2022

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ --

DESTAQUES 3T22 X 3T21

O tráfego de veículos consolidado, excluindo-se a NovaDutra, a RioSP e a RodoNorte, apresentou crescimento de 5,3% no período.

de O número de passageiros transportados nos aeroportos apresentou crescimento de 274,7% no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central, o crescimento foi de 41,9% no período.

no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central, o foi de O número de passageiros transportados nos negócios de mobilidade apresentou crescimento de 105,5% no período. Excluindo-se a ViaMobilidade L8/9, o crescimento foi de 38,5% no período.

no período. Excluindo-se a ViaMobilidade L8/9, o foi de O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 45,1% , com margem de 73,6% (+11,0 p.p.). Na mesma base 1 , tivemos aumento de 13,0% , com margem de 62,7% (-3,8 p.p.).

, com margem de 73,6% (+11,0 p.p.). Na mesma base , tivemos , com margem de 62,7% (-3,8 p.p.). O Lucro Líquido foi de R$ 606,5 milhões , ante R$ 183,9 milhões no 3T21. Na mesma base 1 , o Lucro Líquido foi de R$ 228,3 milhões , ante R$ 180 milhões no 3T21.

, ante milhões no 3T21. Na mesma base , o , ante milhões no 3T21. Em 18 de agosto de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que assinou o TAM Coletivo nº 02/2022 , cujo objeto consistiu em promover e estabelecer a metodologia do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão das rodovias do estado de São Paulo em razão da frustração da receita bruta causada pelo não repasse do reajuste das tarifas em 1º de julho de 2022 e consignar que o reajuste tarifário deverá ocorrer até 16 de dezembro de 2022.

, cujo objeto consistiu em promover e estabelecer a metodologia do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão das rodovias do estado de São Paulo em razão da frustração da receita bruta causada pelo não repasse do reajuste das tarifas em 1º de julho de 2022 e consignar que o reajuste tarifário deverá ocorrer até 16 de dezembro de 2022. Em 12 de setembro de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que concluiu a transferência da totalidade das ações de emissão da CCR de titularidade da Andrade Gutierrez Participações S.A. para a Itaúsa S.A. e a Votorantim S.A.

de titularidade da Andrade Gutierrez Participações S.A. para a Itaúsa S.A. e a Votorantim S.A. Em 16 de setembro de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que celebrou a Segunda Retirratificação do TAM nº 21/2022 , cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da Renovias em 808 dias, até 29 de agosto de 2024.

, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da Renovias em 808 dias, até 29 de agosto de 2024. Em 22 de setembro de 2022, através de Fato Relevante, a Companhia divulgou que assinou o TAM nº 22/2022 , cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da Renovias em 45 dias, até 13 de outubro de 2024.

, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência do contrato de concessão da Renovias em 45 dias, até 13 de outubro de 2024. No dia 27 de outubro de 2022, a CCR comunicou aos seus acionistas que, em 30 de novembro de 2022, iniciaria o pagamento dos dividendos, no valor de, aproximadamente, R$ 0,29 por ação ordinária.

1. Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.



IFRS Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 3T21 3T22 Var. % 3T21 3T22 Var. % Receita Líquida1 2.573,1 3.175,2 23,4 % 2.723,1 3.484,4 28,0 % Receita Líquida mesma base2 2.040,5 2.446,3 19,9 % 2.190,0 2.631,2 20,1 % EBIT ajustado3 876,2 1.557,4 77,7 % 957,3 1.782,9 86,2 % Mg. EBIT ajustada4 34,0 % 49,0 % 15,0 p.p. 35,2 % 51,2 % 16,0 p.p. EBITDA ajustado5 1.611,8 2.338,1 45,1 % 1.724,1 2.606,0 51,2 % Mg. EBITDA ajustada4 62,6 % 73,6 % 11,0 p.p. 63,3 % 74,8 % 11,5 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 1.357,0 1.533,2 13,0 % 1.469,2 1.676,6 14,1 % Mg. EBITDA ajustada mesma base4 66,5 % 62,7 % -3,8 p.p. 67,1 % 63,7 % -3,4 p.p. Lucro Líquido 183,9 606,5 229,8 % 183,9 606,5 229,8 % Lucro Líquido mesma base2 180,0 228,3 26,8 % 180,0 228,3 26,8 % Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) 2,4 1,6

2,5 1,6

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 3,8 2,8

3,7 3,0





IFRS

Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 9M21 9M22 Var. %

9M21 9M22 Var. % Receita Líquida1 8.340,6 14.282,3 71,2 %

8.730,2 14.924,7 71,0 % Receita Líquida mesma base2 5.519,4 6.941,0 25,8 %

5.909,2 7.436,7 25,8 % EBIT ajustado3 2.957,5 9.234,8 212,3 %

3.154,8 9.655,7 206,1 % Mg. EBIT ajustada4 35,5 % 64,7 % 29,2 p.p.

36,1 % 64,7 % 28,6 p.p. EBITDA ajustado5 5.528,1 11.025,8 99,5 %

5.808,3 11.551,6 98,9 % Mg. EBITDA ajustada4 66,3 % 77,2 % 10,9 p.p.

66,5 % 77,4 % 10,9 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 3.527,9 4.405,4 24,9 %

3.808,3 4.784,1 25,6 % Mg. EBITDA ajustada mesma base4 63,9 % 63,5 % -0,4 p.p.

64,4 % 64,3 % -0,1 p.p. Lucro Líquido 828,8 4.350,2 424,9 %

828,8 4.350,2 424,9 % Lucro Líquido mesma base2 679,4 304,2 -55,2 %

679,4 304,2 -55,2 % Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) 2,4 1,6



2,5 1,6

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 5,2 4,6



5,0 4,6



1. A receita líquida exclui a receita de construção.

2. Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3. Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4. As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5. Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

Conference Calls/Webcast

Acesso às conferências telefônicas/webcasts:

Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

14:00h São Paulo / 12:00h Nova Iorque

Participantes que ligam do Brasil: (11) 4090-1621 ou (11) 3181-8565

Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627

Código de acesso: CCR

Replay: (11) 3193 1012

Código: 8366456# ou 5097751#

As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri

IR Contacts

Flávia Godoy: (+55 11) 3048-5900

Douglas Ribeiro: (+55 11) 3048-5900

Cauê Cunha: (+55 11) 3048-5900

Caique Moraes: (+55 11) 3048-5900

FONTE CCR S.A.

SOURCE CCR S.A.