CCTV+: Китай и Аргентина провели форум высокого уровня по культурным обменам

ПЕКИН, 30 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В среду Китай и Аргентина провели в Пекине форум высокого уровня по культурным обменам.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической Партии Китая (КПК) и руководитель Отдела пропаганды Центрального комитета КПК Хуан Куньмин (Huang Kunming) посетил форум и произнес речь.

Зачитав поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина на форум, г-н Хуан отметил, что письма, направленные Си Цзиньпином и президентом Аргентины Альберто Фернандесом (Alberto Fernandez), говорят об огромном значении, которое оба лидера придают китайско-аргентинскому сотрудничеству в новую эпоху, и об их искренних надеждах на углубление двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и развитие обменов и сотрудничества между людьми и культурами.

Он сказал, что перед Китаем и Аргентиной, как важными развивающимися странами с формирующимися рынками, стоят важные задачи по восстановлению экономики после пандемии и повышению уровня жизни и благосостояния людей.

По словам чиновника, Китай надеется, что народы из этих двух стран будут работать плечо к плечу для содействия процветанию, защиты мира и развития, содействия экономическому и торговому сотрудничеству и углубления китайско-аргентинской дружбы.

Обе страны должны углублять обмены на уровне людей и культур и сотрудничать в различных областях на всех уровнях, сказал г-н Хуан, добавив, что оба народа должны также укреплять взаимопонимание и дружбу.

Обе стороны должны укреплять связи и сотрудничество, вместе поощрять равенство и справедливость и создавать честную, объективную, позитивную и здоровую среду в области общественного мнения, чтобы дать больше позитивной энергии делу построения сообщества с общим будущим для Китая и Латинской Америки, а также для всего человечества в новую эпоху, сказал г-н Хуан.

Форум высокого уровня, организованный совместно компанией China Media Group (CMG) и Секретариатом по СМИ и связям с общественностью Аргентины, стал одним из серии мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, и привлек более 100 представителей в режиме онлайн и офлайн.

Ссылка: https://youtu.be/RXwU6lBov0U

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RXwU6lBov0U

SOURCE CCTV+