CCTV+: Китай принял коммюнике для содействия полному и строгому партийному самоуправлению

CCTV+: Высший дисциплинарный орган Китая принял коммюнике для содействия полному и строгому партийному самоуправлению

ПЕКИН, 11 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Высший дисциплинарный орган Коммунистической партии Китая (КПК) во вторник в своем коммюнике заявил, что главной политической задачей сейчас и в ближайшем будущем будет изучение и претворение в жизнь руководящих принципов ХХ Всекитайского съезда КПК, а также будет постоянно осуществляться полное и строгое партийное самоуправление.

Коммюнике было принято на втором пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) 20-го созыва, которое проходило в Пекине с понедельника по вторник.

На заседании присутствовал Си Цзиньпин — генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета, который выступил с важной речью.

Произнесенная на заседании Си Цзиньпином речь была изучена, и согласно коммюнике, содержащем призыв ко всем членам партии изучить и реализовать ее дух, было достигнуто соглашение о том, что выступление председателя КНР предоставляет фундаментальное руководство как по продвижению великого нового проекта партийного строительства в новую эпоху, так и по контролю и надзору за соблюдением дисциплины на новом пути Китая в новую эпоху.

Органы по контролю и надзору за соблюдением дисциплины должны на данном этапе и в последующие годы рассматривать изучение и реализацию руководящих принципов ХХ съезда КПК как первоочередную политическую задачу, и превратить эффективное выполнение руководящих принципов в мощную движущую силу для содействия качественному развитию контрольно-надзорной работы на новом пути новой эры.

На заседании было выдвинуто требование из восьми пунктов:

Сосредоточиться на реализации стратегических решений ХХ Всекитайского съезда КПК по усилению политического контроля;

Способствовать совершенствованию систем и правил самореформы партии;

Сделать так, чтобы политические проверки служили мощным инструментом;

Настойчиво претворять в жизнь решение центрального партийного руководства из восьми пунктов касательно улучшения процедур, бороться с бессмысленными формальностями, бюрократизмом, гедонизмом и расточительством;

Прилагать всесторонние усилия для ужесточения партийной дисциплины;

Победить в жесткой и затяжной борьбе с коррупцией;

Углубленно продвигать реформу системы контроля и надзора за соблюдением дисциплины;

И развивать квалифицированные человеческие ресурсы, способные взять на себя ответственность по контролю и надзору за соблюдением дисциплины на новом пути в новую эпоху.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

SOURCE CCTV+