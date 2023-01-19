CCTV+: Си подчеркивает усилия по обеспечению радостного и мирного Праздника Весны

ПЕКИН, 19 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду подчеркнул усилия по обеспечению радостного и мирного Лунного Нового года, когда провел виртуальные беседы с широкой общественностью со всей страны в преддверии Праздника Весны.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета, беседовал с медицинскими работниками в больнице, пожилыми людьми в доме престарелых, рабочими на удаленном нефтяном месторождении, путешественниками и сотрудниками станция высокоскоростной железной дороги, продавцы и покупатели на оптовом рынке и жители деревни этнического меньшинства по видеосвязи в Пекине.

Затем, обращаясь к широкой публике, Си Цзиньпин сначала поприветствовал всех китайцев, особенно тех, кто остается на своих постах во время праздника.

Он сказал, что его самым большим желанием является то, чтобы у всех был счастливый Лунный Новый год.

Он призвал партийные комитеты и правительства всех уровней обеспечить подачу электроэнергии, газа и тепла в праздничные дни, усилить надзор за безопасностью пищевых продуктов, а также осуществить меры по профилактике и борьбе с эпидемиями для предотвращения всякого рода чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на производстве, поэтому чтобы убедиться, что люди всех этнических групп в стране могут иметь радостный и мирный праздник Весны.

Си Цзиньпин также отметил достижения, достигнутые в различных областях в прошлом году, и призвал всех пожинать еще более плодотворные результаты в новом году.

В этом году Праздник весны (Китайский Новый Год) приходится на 22 января.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

SOURCE CCTV+