CCTV+: Пэн Лиюань приняла участие в мероприятиях для супругов лидеров G20

ПЕКИН, 16 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, во вторник приняла участие в мероприятии, организованном первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо (Iriana Joko Widodo) для супругов лидеров, участвующих в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали (Индонезия).

Г-жа Пэн вместе с супругами других лидеров посетила шоу балийского танца и приняла участие в групповой фотосессии.

В сопровождении первой леди Индонезии г-жа Пэн посетила выставку местных музыкальных инструментов, костюмов, плетеных изделий из ротанга, вышивки и экологически чистых продуктов и попыталась сделать традиционные индонезийские ремесленные изделия из пальмовых листьев.

Она также нанесла символ саммита «Большой двадцатки» и цветочные узоры на плетеную сумку.

Г-жа Пэн высоко оценила концепцию Индонезии, заключающуюся в интеграции ремесленного производства с расширением прав и возможностей женщин, искоренением нищеты и охраной окружающей среды.

Г-жа Пэн заявила, что Китай и Индонезия могут укреплять сотрудничество в соответствующих областях в целях содействия охране окружающей среды и сокращению масштабов нищеты на региональном уровне за счет развития производства.

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=iszF79a6pGk

SOURCE CCTV+