CCTV+: Самобытная кухня хакка из южно-китайской провинции Цзянси

ПЕКИН, 31 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Кухня Хакка, также известная под названием кухня Дунцзян, представляет собой разновидность кантонской кухни. По сравнению с двумя другими вариантами кантонской кухни, а именно изысканной и уникальной кухней Гуанчжоу и основанной на морепродуктах кухне Чаочжоу, кухню Хакка можно назвать непритязательной и консервативной. Основной акцент в ней сделан на использование способов приготовления пищи, позволяющей сохранять натуральные и аутентичные вкусы и ароматы. Однако, несмотря на ее простоту, народ хакка с удовольствием ест блюда своей традиционной кухни.

Distinctive Southern Jiangxi Hakka Cuisine

В основе кухни Хакка лежат богатые культурные традиции. Хуан Цзунсянь (Huang Zunxian), знаменитый поэт эпохи династии Поздней Цин, живший на рубеже XIX и XX веков, так описал народ хакка в одном из своих стихотворений: «Они переезжали с места на место, преодолевая на своем пути множество трудностей, и через тысячу лет вернулись на Юг. В их диалекте сохранился акцент Центральных равнин, а обряды и обычаи восходят к периоду Троецарствия (220-280 гг)». Народ хакка имеет глубоко укоренившуюся привязанность к Центральным равнинам Китая, что в значительной степени проявляется в его пищевых традициях. В качестве примера можно привести такое блюдо кухни южной провинции Цзянси, как фаршированный тофу. Фаршированный тофу — улучшенная версия популярных в Северном Китае клёцек. Вот его рецепт: мелко порубите свежее мясо и смешайте его с приправами; разрежьте тофу на небольшие треугольники; сделайте крошечный разрез на боковой стороне каждого треугольника и заполните рубленым мясом; поджарьте кусочки тофу в сковороде до золотисто-коричневого цвета; добавьте немного воды и доведите ее до кипения. Это приготовленное из свежих продуктов блюдо не только питательно, но и обладает аппетитным вкусом и ароматом.

За долгие века миграции народа хакка чувство единство и взаимопомощь стали у него общепринятой социальной нормой. Наиболее наглядной формой ее проявления являются вечеринки с угощением, где каждый платит за себя. Хакка любят устраивать совместные обеды с друзьями, при этом каждый участник обеда платит за себя сам. В меню обязательно включается мясное блюдо, причем мясо делится поровну между всеми присутствующими. Они также любят выпить в хорошей компании. Приготовление рисового супа с чаем — отличный повод пригласить в гости друзей. В кулинарной культуре народа хакка проявляются его отличительные особенности. Ее неотъемлемая часть — сближающая людей традиция дарить еду в подарок.

Кухня хакка из южно-китайской провинции Цзянси славится глубиной своей культуры и самобытными местными особенностями. Она стала воплощением уникальных обычаев народа Хакка, тесно переплетенных с их образом жизни и духовной культурой.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1933472/Distinctive_Southern_Jiangxi_Hakka_Cuisine.jpg

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