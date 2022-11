CCTV+ : Coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias sous le concept de « Sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi »

PÉKIN, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 6e réunion annuelle de l'Africa Link Union (ALU) s'est tenue à Pékin lundi, rassemblant 26 représentants des médias de 19 pays et régions pour aider à renforcer la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique.

Accueillis par l'agence de presse CCTV Video News Agency (CCTV+), les participants ont partagé leurs points de vue sur la manière d'approfondir la collaboration sous le thème « Sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi, renforcement de la coopération entre les médias chinois et africains ».

A group photo of media representatives. Mr. Teng Yunping signed the Cooperation Agreement on AMSP with the CEO of Tchad 24.

Dans son discours d'ouverture, M. Teng Yunping, président de CCTV+, a chaleureusement accueilli les participants venus de tout le continent africain et a déclaré que la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias a joué un rôle essentiel dans le développement des relations entre les deux parties.

« Le mécanisme de travail de l'ALU nous a rapprochés de plus en plus, et a également construit un pont pour les connexions entre les personnes en termes de communications médiatiques entre la Chine et l'Afrique », a déclaré Teng, ajoutant que l'ALU a apporté des contributions positives au développement global des relations Chine-Afrique.

La réunion a également vu la signature de l'accord de coopération sur l'AMSP (Cooperation Agreement on AMSP (All Media Service Platform) entre Teng Yunping, président de CCTV+, et Ousman Abdelmoumine Bechir, PDG de Tchad 24.

Mme Song Jianing, directrice adjointe du China Global Television Network (CGTN), a déclaré : « Pour mieux agréger le contenu des informations des principaux médias du monde et créer des médias coopératifs internationaux efficaces et diversifiés en profondeur sur le long terme, CGTN est disposé à fournir aux partenaires médiatiques africains davantage de produits publics médiatiques à l'avenir, et à mener des échanges et une coopération plus étroits. »

« CCTV+ est devenu une source importante de contenu d'actualités pour notre chaîne », a déclaré Mme Susan Ng'ong'a, PDG du diffuseur kenyan Switch TV.

« Les médias de Switch cherchent à renforcer les alliances au sein de l'African Link Union en créant un produit de classe mondiale de contenu d'informations professionnelles et en renforçant le partenariat pour les années à venir », a-t-elle déclaré.

« Merci au China Media Group, CGTN, CCTV+ pour cette collaboration. Nous avons appris de vous, nous nous sommes adaptés à de nouvelles méthodes de travail comme la plateforme de l'AMSP par exemple », a déclaré M. Martin Ngningaye, PDG d'Afrique Média au Cameroun. Selon lui, les échanges de contenus audiovisuels ont permis au public de découvrir la vérité sur la Chine et d'en savoir plus sur la splendeur, la diversité culturelle et les sites touristiques des pays respectifs, et surtout de se rendre compte de la neutralité et de la rigueur dans le traitement de l'information.

Les représentants des médias ont également partagé leurs opinions sur la couverture d'événements internationaux importants et leurs plans futurs pour la coopération entre les médias chinois et africains après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), ainsi que sur le développement futur de l'ALU lors de la réunion.

L'événement a également vu l'annonce des gagnants des ALU News Awards de 2021 à 2022, qui récompensent les membres ayant contribué de manière exceptionnelle au développement de la plateforme de coopération au cours de l'année écoulée.

L'ALU a été lancée par CCTV+ et des organisations médiatiques à travers l'Afrique en 2016, elle vise à promouvoir la coopération et les échanges médiatiques entre la Chine et l'Afrique.

