CCTV+ : Linchuan civilisée au bord de la rivière Fuhe

PÉKIN, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fuzhou, autrefois baptisée « Linchuan », est réputée pour être « la patrie des talents, le berceau de la culture ». Les érudits et les maîtres talentueux de la ville étaient célèbres dans le pays et à l'étranger, et ont formé la riche culture de Linchuan, caractérisée par de nombreuses célébrités, une éducation prospère et un art florissant.

Civilized Linchuan by Fuhe River

Fuzhou est réputée pour être la patrie des talents. Parmi eux, Yan Shu, un célèbre écrivain de la dynastie des Song du Nord, Wang Anshi, un grand réformateur, Zeng Gong, un grand maître de l'écriture, Lu Jiuyuan, un maître de la philosophie de l'esprit de la dynastie des Song du Sud, et Tang Xianzu, un grand dramaturge de l'opéra chinois de la dynastie des Ming, sont particulièrement célèbres.

Représentée par la dynastie Chen Ziming et Wei Yilin, Fuzhou est réputée pour être le berceau de la médecine traditionnelle chinoise, la médecine Xujiang étant l'une des quatre grandes écoles de médecine locales de la Chine ancienne.

Fuzhou est la patrie du néo-confucianisme : Lu Jiuyuan, philosophe et éducateur de la dynastie des Song du Sud, est à l'origine de la philosophie de l'esprit et le fondateur de l'école de « l'esprit universel », et Wu Cheng, célèbre néo-confucianiste et éducateur de la fin de la dynastie Song et du début de la dynastie Yuan, appelé avec Xu Heng « Wu au sud et Xu au nord », a fondé « l'école Caolu » et a été reconnu comme le seul maître après Zhu Xi par Qian Mu.

Fuzhou est la patrie de l'opéra chinois : Tang Xianzu était réputé comme le « sage de l'opéra chinois » et « Shakespeare oriental ». En outre, le Nanfeng tiaonuo (danse masquée), le Guangchang mengxi, le Yihuang-xi, le Le'an nuowu, le Linchuan caicha-xi et d'autres danses et opéras populaires sont inscrits au patrimoine culturel immatériel national.

À la fin de la dynastie Tang et sous les Cinq Dynasties, la culture zen prévalait et on trouvait des temples dans toute la ville. C'est pour cela qu'à l'époque, Fuzhou était réputée comme le « centre du zen dans le monde ». Plusieurs sectes zen y sont nées et s'y sont développées.

Fuzhou est la patrie de Magu, la déesse de la longévité dans la croyance populaire chinoise. Le comté de Nancheng de Fuzhou a été nommé « foyer de la culture Magu en Chine ». Le grand calligraphe Yan Zhenqing a écrit pour Magu et l'a monumentalisé à Linchuan, et a créé « l'histoire de l'autel immortel de la montagne Magu », qui a été saluée comme la « première écriture régulière au monde ».

