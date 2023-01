CCTV+ : Xi Jinping prône la joie et la paix pour la Fête du Printemps

PÉKIN, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a mis l'accent mercredi sur les efforts visant à assurer un Nouvel An lunaire joyeux et pacifique lors de ses entretiens virtuels avec le public de tout le pays à l'approche de la Fête du printemps.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, s'est entretenu par vidéoconférence à Pékin avec le personnel médical d'un hôpital, des personnes âgées d'une maison de retraite, des travailleurs d'un champ pétrolifère périphérique, des voyageurs et des membres du personnel d'une gare ferroviaire à grande vitesse, des vendeurs et des clients d'un marché de gros et des habitants d'un village de minorités ethniques.

S'adressant ensuite au grand public, Xi Jinping a tout d'abord adressé ses vœux à tous les Chinois et en particulier à tous ceux qui travailleront pendant les fêtes.

Il a déclaré que son plus grand souhait était que tout le monde passe une bonne année lunaire.

Il a appelé les comités du Parti et les gouvernements à tous les niveaux à assurer l'approvisionnement en électricité, en gaz et en chauffage pendant les fêtes, à renforcer la supervision de la sécurité alimentaire et à mettre en œuvre les mesures de prévention et de contrôle des épidémies afin de prévenir toutes sortes d'urgences et d'accidents de sécurité, afin de s'assurer que les personnes de tous les groupes ethniques du pays puissent passer une fête du printemps joyeuse et paisible.

Xi Jinping a également salué les accomplissements réalisés dans divers domaines au cours de l'année écoulée et a encouragé chacun à produire des résultats encore plus fructueux au cours de la nouvelle année.

Cette année, la Fête du printemps, ou Nouvel An lunaire chinois, tombe le 22 janvier.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

SOURCE CCTV+