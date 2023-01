CCTV+: A China de hoje transborda vigor, vitalidade e resiliência: Xi

BEIJING, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente da China, Xi Jinping, disse sábado que a China de hoje é um país cheio de vigor, vitalidade e resiliência com sonhos se realizando graças aos esforços persistentes de uma geração após outra.

Xi fez essas observações durante seu discurso, no qual oferecia seus melhores votos a todos os 1,4 bilhão de chineses na véspera de Ano Novo.



"A China de hoje é um país onde os sonhos se tornam realidade. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing terminaram com grande sucesso. Os atletas chineses de esportes de inverno deram seu máximo e alcançaram resultados extraordinários. Shenzhou-13, Shenzhou-14 e Shenzhou-15 foram lançados ao espaço. A estação espacial da China foi totalmente concluída e a nossa "casa no espaço" já está girando no espaço sideral. As forças armadas populares celebraram seu 95º aniversário e todos os soldados marcham com confiança na grande jornada de construção de um exército forte. O terceiro porta-aviões da China, o Fujian, foi lançado. A C919, a primeira grande aeronave de passageiros da China, foi entregue. E a usina hidrelétrica Baihetan entrou em pleno funcionamento... Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem o suor e o trabalho árduo do grande povo chinês. Grandes talentos estão se unindo, e eles são a força da China!", disse ele.



"A China de hoje é um país repleto de vigor e vitalidade. Várias zonas piloto de livre comércio e o Porto de Livre Comércio de Hainan estão crescendo, as inovações estão acontecendo em massa nas áreas costeiras, o desenvolvimento está acelerando nas regiões central e ocidental, o impulso para a revitalização está crescendo na região nordeste do país, e há um maior desenvolvimento e afluência nas regiões fronteiriças. A economia chinesa desfruta de forte resiliência, enorme potencial e grande vitalidade. Os pilares que sustentam seu crescimento de longo prazo permanecem fortes. Contanto que nos mantenhamos confiantes e nos esforcemos para progredir, mantendo a estabilidade, alcançaremos as metas que estabelecemos. Na minha visita a Hong Kong no início deste ano, fiquei profundamente feliz em ver que Hong Kong restaurou a ordem e está pronta para prosperar novamente. Com a implementação determinada de "um país, dois sistemas", Hong Kong e Macau certamente desfrutarão de prosperidade e estabilidade de longo prazo", disse ele.



"A China de hoje é um país que mantém seu caráter nacional. Ao longo de 2022, enfrentamos vários desastres naturais, incluindo terremotos, inundações, secas e incêndios florestais, e tivemos alguns acidentes no local de trabalho. Em meio a cenas desconcertantes e tristes, surgiram inúmeras histórias tocantes de pessoas que se uniram diante da adversidade ou que até sacrificaram suas próprias vidas para ajudar a outros em apuros. Essas ações heroicas ficarão para sempre em nossas memórias. A cada virada de ano, sempre refletimos sobre o grande caráter de resiliência que a nação chinesa tem demonstrado durante milênios. Isso nos dá ainda mais confiança conforme seguimos adiante", disse ele.



"A China de hoje é um país intimamente conectado ao mundo. No ano passado, recebi alguns amigos, antigos e novos, em Beijing. Também viajei ao exterior para comunicar as propostas da China ao mundo. Mudanças não vistas em um século estão acontecendo em um ritmo muito rápido, e o mundo ainda não é um lugar tranquilo. Valorizamos a paz e o desenvolvimento, os amigos e os parceiros, como sempre fizemos. Mantemo-nos firmes do lado certo da história e do lado do progresso humano. Trabalhamos intensamente para contribuir com a sabedoria e as soluções da China em prol da paz e do desenvolvimento de toda a humanidade", afirmou o presidente.

