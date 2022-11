CCTV+: A civilizada Linchuan às margens do Rio Fuhe

BEIJING, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Fuzhou, que era chamada de "Linchuan", é conhecida como a "casa dos talentos, berço da cultura". Acadêmicos e mestres talentosos da cidade foram famosos no país e no exterior, formando a profunda cultura de Linchuan apresentada por várias celebridades, educação próspera e arte florescente.

A civilizada Linchuan às margens do Rio Fuhe (PRNewsfoto/CCTV+)

Fuzhou é reconhecida como a casa dos talentos. Entre eles, são especialmente famosos Yan Shu, famoso escritor ci na Dinastia Song do Norte; o grande reformador Wang Anshi; o grande mestre da escrita Zeng Gong; Lu Jiuyuan, mestre da Filosofia da Mente na Dinastia Song do Sul; e Tang Xianzu, um grande dramaturgo da Ópera Chinesa na Dinastia Ming.

Representada pela Dinastia Chen Ziming e Wei Yilin, Fuzhou é reconhecida como a casa da medicina tradicional chinesa desde que a Medicina de Xujiang era uma das quatro principais escolas locais de medicina na China Antiga.

Fuzhou é a casa do Neo-confucionismo, graças ao fato de Lu Jiuyuan, um filósofo e educador na Dinastia Song do Sul, ter sido o criador da Filosofia da Mente e o fundador da Escola da "Mente Universal" e também devido ao fato de Wu Cheng, famoso neo-confuciano e educador no final da Dinastia Song e início da Dinastia Yuan, que era chamado de "Wu no sul e Xu no norte", juntamente com Xu Heng, ter fundado a "Escola Caolu" e ter sido homenageado como o único mestre após Zhu Xi por Qian Mu.

Fuzhou é a casa da Ópera Chinesa, e Tang Xianzu foi conhecido como o "sábio da ópera na China" e o "Shakespeare do Oriente". Além disso, Nanfeng tiaonuo (dança de máscaras), Guangchang mengxi, Yihuang-xi, Le'an nuowu, Linchuan caicha-xi e outras danças folclóricas e óperas estão todas inscritas na lista de patrimônio cultural nacional intangível.

No final da Dinastia Tang e nas Cinco Dinastias, a cultura Zen prevaleceu e havia templos por toda parte em Fuzhou. Assim, ela ficou conhecida como o "centro do Rio Zen no mundo" naquela época. Várias seitas Zen originaram-se e desenvolveram-se em Fuzhou.

Fuzhou é a casa de Magu, a deusa da longevidade na crença popular chinesa. O condado de Nancheng de Fuzhou foi denominado a "casa da cultura Magu na China". O grande calígrafo Yan Zhenqing escreveu para Magu e a monumentalizou em Linchuan, e criou "A História do Altar Imortal da Montanha de Magu", que foi elogiado como o "primeiro roteiro regular do mundo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944889/Civilized_Linchuan_Fuhe_River.jpg

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+