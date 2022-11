CCTV+: cooperação de mídia entre China e África sob o conceito de "Sinceridade, Resultados Reais, Amizade e Boa Fé"

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na última segunda-feira, foi realizada a sexta reunião anual da Africa Link Union (ALU) em Pequim, reunindo 26 representantes da mídia de 19 países e regiões para ajudar a fortalecer a cooperação do setor de mídia entre a China e a África.

Apresentado pela CCTV Video News Agency (CCTV+), os participantes compartilharam suas opiniões sobre como aprofundar a colaboração com o tema "Sinceridade, Resultados Reais, Amizade e Boa Fé, Fortalecendo a Cooperação de Mídia entre a China e a África".

Uma foto do grupo de representantes do setor de mídia. (PRNewsfoto/CCTV+) Teng Yunping assinou o acordo de cooperação na AMSP com o CEO da Tchad 24. (PRNewsfoto/CCTV+)

Em seu discurso de abertura, Teng Yunping, presidente da CCTV+, deu as boas-vindas aos participantes de todo o continente africano e disse que a cooperação de mídia entre a China e a África desempenhou um papel essencial na promoção das relações entre os dois lados.

"O mecanismo de trabalho da ALU nos aproximou cada vez mais e também construiu uma ponte para conexões entre as pessoas em termos de comunicação de mídia entre a China e a África", disse Teng, acrescentando que a ALU fez contribuições positivas para o desenvolvimento abrangente das relações entre a China e a África.

A reunião também contou com a assinatura do acordo de cooperação em AMSP (All Media Service Platform) entre Teng Yunping, presidente da CCTV+ e Ousman Abdelmoumine Bechir, CEO da Tchad 24.

Song Jianing, vice-diretor da China Global Television Network (CGTN), disse: "Para agregar melhor o conteúdo de notícias da principal mídia do mundo e criar uma mídia cooperativa internacional diversificada e eficaz no longo prazo, a CGTN está disposta a oferecer aos parceiros de mídia africanos mais produtos públicos de mídia no futuro e a realizar intercâmbios e cooperação mais próximos."

"A CCTV+ se tornou uma fonte significativa de conteúdo de notícias para nossa estação", disse Susan Ng'ong'a, CEO da emissora queniana Switch TV.

"A Switch Media procura formar mais alianças dentro da African Link Union por meio da criação de um produto de classe mundial de conteúdo profissional de notícias e do fortalecimento da parceria nos próximos anos", disse ela.

"Obrigado ao China Media Group, à CGTN e à CCTV+ pela colaboração. Aprendemos com vocês, e nos adaptamos a novos métodos de trabalho como a plataforma AMSP por exemplo", disse Martin Ngningaye, CEO da Afrique Média, de Camarões. Ele disse que os intercâmbios de conteúdo audiovisual permitiram ao público descobrir a verdade sobre a China e aprender mais sobre o esplendor, a diversidade cultural e os locais turísticos dos respectivos países e, principalmente, perceber a neutralidade e o rigor no processamento de informações.

Representantes da imprensa também compartilharam suas opiniões sobre a cobertura de eventos internacionais significativos e seus planos futuros para a cooperação entre a mídia chinesa e a africana após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), bem como o desenvolvimento da ALU durante o encontro.

O evento também contou com o anúncio dos vencedores do ALU News Awards de 2021 a 2022, homenageando os membros que fizeram contribuições marcantes para o desenvolvimento da plataforma de cooperação ao longo do último ano.

A ALU foi criada pela CCTV+ e por organizações de mídia da África em 2016, com o objetivo de promover a cooperação e os intercâmbios de mídia entre a China e a África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947712/A_group_photo_media_representatives.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947713/Mr_Teng_Yunping_signed_Cooperation_Agreement_AMSP_CEO_Tchad_24.jpg

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+