CCTV+: Dnešní Čína překypuje elánem, vitalitou a odolností, říká Si

PEKING, 2. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching v sobotu prohlásil, že dnešní Čína je zemí plnou elánu, vitality a odolnosti, kde se sny plní díky vytrvalému úsilí celé řady generací.

Vyjádřil se tak ve svém novoročním projevu, v němž zároveň popřál všem 1,4 miliardy Číňanů k novému roku.



„Dnešní Čína je zemí, kde se sny stávají skutečností. Zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu byly završeny ohromným úspěchem. Čínští sportovci v zimních disciplínách ze sebe vydali všechno a dosáhli mimořádných výsledků. K nebesům vzlétly lodi Šen-čou-13, Šen-čou-14 a Šen-čou-15. Čínská vesmírná stanice byla zcela dokončena a náš „domov ve vesmíru" již brázdí tmavomodrou oblohu. Lidové ozbrojené síly oslavily 95. narozeniny a všichni příslušníci služby sebevědomě kráčejí po velké cestě budování silné armády. Do služby byla uvedena třetí čínská letadlová loď Fu-ťien. Bylo dodáno první čínské velké dopravní letadlo C919. Také vodní elektrárna Paj-che-tchan byla uvedena do plného provozu... Žádný z těchto úspěchů by se nemohl uskutečnit bez potu a dřiny početného čínského lidu. Jiskry jejich nadání se spojují a v nich je síla Číny!" řekl Si.



„Dnešní Čína je také zemí, která překypuje elánem a vitalitou. Různé pilotní zóny volného obchodu a přístav volného obchodu Chaj-nan zažívají rozkvět, z pobřežních oblastí tryskají inovace plným proudem, v centrálních a západních regionech rozvoj nabírá na obrátkách, na severovýchodě se rozjíždí revitalizace a v příhraničních oblastech se šíří rozvoj a přibývá bohatství. Čínská ekonomika se může pochlubit vysokou odolností, mimořádným potenciálem a ohromnou vitalitou. Základy jejího dlouhodobého růstu jsou stále silné. Pokud si zachováme sebedůvěru a budeme usilovat o pokrok při zachování stability, dosáhneme cílů, které jsme si stanovili. Při své návštěvě Hongkongu na začátku tohoto roku jsem s velkou radostí zjistil, že Hongkong obnovil pořádek a je připraven opět vzkvétat. Díky důslednému uplatňování zásady „jedna země, dva systémy" se Hongkong a Macao budou jistě těšit dlouhodobé prosperitě a stabilitě," řekl.



„Dnešní Čína je zemí, která si zachovává svůj národní charakter. V průběhu roku 2022 jsme se setkali s různými přírodními katastrofami včetně zemětřesení, povodní, sucha a požárů a byli jsme také svědky několika nehod na pracovištích. Na pozadí těchto znepokojivých a bolestných scén se objevilo mnoho dojemných příběhů lidí, kteří tváří v tvář nepřízni osudu drželi při sobě, nebo dokonce obětovali své životy, aby pomohli druhým v nouzi. Jejich hrdinské činy se nám navždy vryjí do paměti. Vždy na přelomu roku si připomínáme mimořádnou houževnatost, kterou v sobě čínský lid pěstuje již po tisíciletí. Na naší cestě vpřed je nám stále zdrojem sebedůvěry," dodal.



„Dnešní Čína je také zemí úzce propojenou se světem. V uplynulém roce jsem v Pekingu hostil nemálo starých i nových přátel; cestoval jsem také do zahraničí, abych světu představil čínské návrhy. Změny nevídané po celé století se odehrávají stále rychleji a svět zatím není klidným místem. Stejně jako kdykoli dříve si vážíme míru a rozvoje a ceníme si svých přátel a partnerů. Stojíme pevně na správné straně dějin, na straně lidského pokroku. Usilovně pracujeme na tom, abychom čínskou moudrostí a řešeními dokázali přispět k věci míru a rozvoje pro celé lidstvo," dodal.

