CCTV+: Entre montañas y ríos

PEKÍN, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La montaña Lushan es quizás la más favorecida por los literatos chinos. En la historia, más de 3.000 hombres de letras famosos escalaron Lushan, dejando decenas de miles de poemas. Cada una de esas obras añade un encanto diferente a esta montaña. Para diferentes personas, Lushan también parece diferente.

Between mountains and rivers

En el año 726 d.C., el poeta Li Bai, que entonces tenía 26 años, escaló el Lushan por primera vez. A sus ojos, Lushan era majestuosa, bella y romántica. En el año 750 d. C., 24 años después, Li Bai volvió a escalar Lushan. Escribió en uno de sus poemas más conocidos que "Han pasado cuarenta y nueve años y nunca vuelven. Los sentimientos salvajes se vuelven naturales y desenfrenados, a pesar de los grandes cambios en el mundo". En este momento, el brumoso mar de nubes y bosques en Lushan hizo que no tuviera miedo a la vejez y lo desencadenó del mundo secular. En el año 760 d.C., Li Bai visitó Lushan por quinta y última vez. Lushan es un puerto seguro, un lugar de curación y un lugar de pertenencia. No importa si es invierno o verano, no importa qué tan lejos o cerca, siempre puedes encontrar tu propio hogar espiritual en Lushan.

En Jiangxi hay numerosas montañas cautivadoras y aguas como Lushan, como la imponente montaña Wugong, la empinada montaña Sanqing y la montaña Lingshan que muestran miles de estilos. Más de 3.000 arroyos y cinco ríos principales desembocan en el lago Poyang, lo que convierte a Jiangxi en un hogar de vida donde los peces se sumergen, los pájaros vuelan y los pescadores cantan. El mar de nubes y el resplandor de la mañana, los arcoíris y las colinas verdes, y los bosques primaverales y de piedra han estado en esta tierra junto con los espíritus humanos durante miles de años a través del círculo de la vida.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1941006/Between_mountains_and_rivers.mp4

SOURCE CCTV+