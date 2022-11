CCTV+ i CIPCC organizują Światowe Warsztaty Medialne służące pogłębieniu porozumienia między mediami chińskimi i zagranicznymi

PEKIN, 3 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W środę w Pekinie odbyły się Światowe Warsztaty Medialne służące pogłębieniu porozumienia między mediami chińskimi i zagranicznymi, zorganizowane wspólnie przez Agencję Informacji Wizualnych CCTV (ang. Video News Agency, CCTV+) oraz Chińskie Międzynarodowe Centrum Komunikacji Prasowej (ang. China International Press Communication Center; CIPCC).

W wydarzeniu zatytułowanym „Nowa podróż ku modernizacji, nowy rozdział współpracy" udział wzięli przedstawiciele 100 mediów z 40 krajów i regionów.

Teng Yunping, president of CCTV+ media representatives

„Wizyta w Chinach otworzyła przed nami możliwość i bogate źródło prawdziwych informacji o Chinach. Media mogą nam pomóc również w popularyzowaniu chińskich metod pracy i praktyk w innych krajach" – powiedział Ahmed Mohamed Saadeldin, prezenter egipskiej telewizji Neil TV, dzieląc się swoimi odczuciami dotyczącymi udziału w tym wydarzeniu.

W przemówieniu otwierającym Teng Yunping, prezes CCTV+, ciepło przywitał przedstawicieli światowej prasy. Podkreślił, że Chińska Grupa Medialna (CMG), stanowiąca istotną część CCTV+, odegrała kluczową rolę w popularyzowaniu 20. Narodowego Kongresu KPCh oraz zadeklarował wolę nawiązania z partnerami medialnymi z całego świata współpracy na rzecz wzajemnego uzupełniania swoich atutów oraz wspólnego rozwoju w przyszłości.

„Wydarzenie to to cenna okazja do wymiany między obiema stronami (CCTV+ i CIPCC) oraz platforma wzmacniania i dzielenia się doświadczeniami w obszarze informowania o ważnych wydarzeniach" – powiedział podczas wydarzenia Yu Lei, dyrektor CIPCC.

Podczas sesji studiów przypadku 14 delegatów wyraziło swoje opinie oraz podzieliło się doświadczeniami z pracy w Chinach. Niektórzy z przedstawicieli mediów wyrazili pogląd, że kraje zachodnie przekazują informacje dotyczące Chin z własnej perspektywy, natomiast inni stwierdzili, że kraje zachodnie niewłaściwie rozumieją lub celowo je przekłamują.

„Naszym zadaniem jako czynnych dziennikarzy jest przekazywanie prawdziwych informacji" – powiedział Rusłan Kenjaew, zastępca redaktora naczelnego uzbeckiego dziennika Głos Ludu (Uzbekistan's Narodnoe Slovo).

„Jesteśmy niezależni. Powinniśmy kierować się własnym osądem. Co za tym idzie, mamy obowiązek gwarantowania rzetelności i obiektywności przekazywanych informacji, musimy też mieć możliwość prezentowania naszym odbiorcom prawdziwego oblicza Chin" – powiedziała Francisca Martinez Mateo, reporterka meksykańskiej telewizji Canal 6 TV.

Po wysłuchaniu przemówienia prezydenta Xi Jinpinga wygłoszonego na 20. Narodowym Kongresie KPCh, w którym prezydent omówił ogromne zmiany rozwojowe, jakie zaszły w Chinach, reporterzy międzynarodowi uczestniczący w warsztatach oświadczyli, że poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu rządzenia praktykowanego przez chińskie władze, planów i strategii na kolejne pięć lat. Doświadczenie to pomoże im w prezentowaniu światu bardziej rzetelnych informacji i materiałów medialnych.

Tristan Duterte Nodalo z filipińskiego oddziału telewizji CNN stwierdził, że w obliczu modernizacji dziennikarstwa oraz dzięki szerszemu stosowaniu technologii cyfrowych dziennikarze dysponują dziś nowymi narzędziami pozwalającymi im na prezentowanie i dzielenie się z resztą świata bardziej rzetelnymi informacjami.

