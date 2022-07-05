CCTV+: Китай готов содействовать более устойчивому, экологичному и здоровому развитию

Разрыв в развитии между Севером и Югом увеличивается, и мир вступил в новый период турбулентности и перемен, заявил глава КНР, добавив, что содействие глобальному развитию стало одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня человечества.

В этой связи Китай предложил Глобальную инициативу в области развития, указал Си Цзиньпин. По его словам, Китай готов совместно с другими мировыми странами реализовывать социально-ориентированный подход, сохранять приверженность созданию выгод для всех сторон и уделять приоритетное внимание развитию в международной повестке дня.

Он подчеркнул готовность Китая сотрудничать с другими странами в целях содействия инновационному развитию и гармонии между человеком и природой, ускорения реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечения более устойчивого, экологичного и здорового глобального развития.

Глобальная инициатива в области развития была выдвинута китайским лидером в сентябре прошлого года в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Исследовательский и медийный форум Global Development: Common Mission and Contributions («Глобальное развитие: общая миссия и вклад») проводился Информационным бюро Государственного совета КНР совместно с Китайской академией социальных наук, Научно-исследовательским центром в области развития при Государственном совете и China Media Group.

Ссылка: https://youtu.be/wCor-gxxSn8

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wCor-gxxSn8

SOURCE CCTV+