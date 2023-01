CCTV+: La China actual rebosa vigor, vitalidad y resistencia: Xi

PEKÍN, 2 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó el sábado que la China de hoy es un país lleno de vigor, vitalidad y resistencia, con sueños que se hacen realidad gracias a los persistentes esfuerzos de una generación tras otra.

Xi hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso para transmitir sus mejores deseos a los 1.400 millones de chinos en la víspera del Año Nuevo.



"La China de hoy es un país donde los sueños se hacen realidad. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín concluyeron con un éxito rotundo. Los atletas chinos de deportes de invierno lo dieron todo y lograron resultados extraordinarios. Shenzhou-13, Shenzhou-14 y Shenzhou-15 se elevaron a los cielos. La estación espacial china se completó por completo y nuestro "hogar en el espacio" vaga por el cielo azul profundo. Las Fuerzas Armadas Populares celebraron su 95 cumpleaños y todos los miembros del servicio marchan con confianza en el gran viaje de construir un ejército fuerte. Se botó el tercer portaaviones chino Fujian. Se entregó el C919, el primer gran avión de pasajeros de China. Y la central hidroeléctrica de Baihetan entró en pleno funcionamiento... Ninguno de estos logros habría sido posible sin el sudor y el trabajo del numeroso pueblo chino. Se están juntando chispas de talento, y son la fuerza de China", afirmó.



"La China actual es un país rebosante de vigor y vitalidad. Varias zonas piloto de libre comercio y el puerto de libre comercio de Hainan están en auge, las innovaciones brotan a borbotones en las zonas costeras, el desarrollo se acelera en las regiones centrales y occidentales, el impulso de revitalización se consolida en el noreste y hay mayor desarrollo y afluencia en las regiones fronterizas. La economía china goza de una gran resistencia, un enorme potencial y una gran vitalidad. Los fundamentos que sostienen su crecimiento a largo plazo siguen siendo sólidos. Mientras mantengamos la confianza y nos esforcemos por progresar manteniendo la estabilidad, alcanzaremos los objetivos que nos hemos fijado. En mi visita a Hong Kong a principios de este año, me alegró profundamente ver que Hong Kong ha restablecido el orden y se dispone a prosperar de nuevo. Con la aplicación decidida de "Un país, dos sistemas", Hong Kong y Macao disfrutarán sin duda de prosperidad y estabilidad a largo plazo", declaró.



"La China actual es un país que mantiene su carácter nacional. A lo largo de 2022, nos hemos enfrentado a diversas catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones, sequías e incendios forestales, y hemos sufrido algunos accidentes laborales. En medio de estas escenas desconcertantes y desgarradoras, han surgido numerosas historias conmovedoras de personas que se mantuvieron unidas ante la adversidad o incluso sacrificaron sus vidas para ayudar a otros en apuros. Esos actos heroicos quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. En cada cambio de año, siempre pensamos en el gran carácter de resiliencia que la nación china ha llevado adelante a lo largo de milenios. Esto nos da aún más confianza para seguir avanzando", afirmó.



"La China de hoy es un país estrechamente vinculado al mundo. En el último año, he recibido en Pekín a bastantes amigos, tanto antiguos como nuevos; también he viajado al extranjero para comunicar al mundo las propuestas de China. Los cambios, nunca vistos en un siglo, se están produciendo a un ritmo más rápido, y el mundo no es todavía un lugar tranquilo. Apreciamos la paz y el desarrollo y valoramos a los amigos y socios como siempre hemos hecho. Nos mantenemos firmes en el lado correcto de la historia y en el lado del progreso humano. Nos esforzamos por aportar la sabiduría y las soluciones de China a la causa de la paz y el desarrollo de toda la humanidad", añadió.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UVo0FrBjJHM

