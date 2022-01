CCTV+ : le président de China Media Group adresse son message du Nouvel An à une audience mondiale

Notant que CMG a servi de témoin du passé remarquable et a rapporté les accomplissements du pays grâce à son travail acharné, Shen a déclaré que les services de radiodiffusion à l'étranger de la Chine poursuivront cette tâche en 2022.

Shen a également expliqué que la mission de CMG consistait à présenter de façon positive les réalisations de la Chine au public mondial.

Le président de CMG a déclaré que les reportages basés sur les faits devraient être le principe fondamental des journalistes du monde entier, et le groupe a régulièrement démystifié les mensonges et les mythes dans les reportages concernant des questions comme la COVID-19 et l'Afghanistan.

Il a ajouté que le groupe a mis en place un mécanisme de coopération diversifié et inclusif avec des partenaires médiatiques internationaux.

Le président de CMG a également évoqué l'organisation prévue par la Chine des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022, le plus grand événement sportif mondial en 2022.

Shen a déclaré que China Media Group était prêt à présenter l'événement au public mondial grâce à des technologies de pointe et à sa nouvelle chaîne olympique.

« Pendant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, CMG a diffusé la première couverture en direct des événements olympiques sur une chaîne 4K Ultra HD. La chaîne a attiré plus de 400 millions de téléspectateurs dans les trois mois suivant son lancement. Dans un peu plus de 30 jours, la flamme olympique sera de nouveau allumée à Pékin, lors du Nouvel An chinois. Grâce aux technologies de '5G+4K/8K+IA', CMG a mis en place un wagon de diffusion en direct dans le train à grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou, dans la province du Hebei. C'est la première solution technologique au monde qui enregistre et diffuse en streaming Ultra HD dans des trains à grande vitesse », s'est réjoui M. Shen.

Shen a également déclaré qu'en 2022, le PCC tiendra son 20e Congrès national pour établir un plan pour l'avenir de la Chine.

Lien : https://youtu.be/tgS2VG4TRQs

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=tgS2VG4TRQs

SOURCE CCTV+