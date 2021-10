CCTV+ : Le président Xi inspecte les travaux de conservation écologique dans l'estuaire du fleuve Jaune

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a visité le quai de l'estuaire du fleuve Jaune, ainsi que le centre de surveillance écologique et la réserve naturelle nationale du delta du fleuve Jaune le mercredi après-midi. Il a aussi vérifié sur place l'état du fleuve Jaune et de l'environnement écologique du delta du fleuve, tout en recevant un compte rendu des travaux de conservation écologique et de développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune.

Le fleuve Jaune prend sa source sur le plateau Qinghai-Tibet, dans la région de l'ouest de la Chine, et traverse le plateau Loess, dans le nord du pays. Le fleuve parcourt plus de 5 000 km d'ouest en est et constitue le deuxième cours d'eau le plus long de Chine. Il est surnommé le « fleuve mère » de la nation chinoise, car son bassin fluvial nourrit la civilisation chinoise depuis l'Antiquité.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0

Related Links

www.cctvplus.com



SOURCE CCTV+