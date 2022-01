CCTV+ : Le président Xi se rend dans la province du Shanxi, au nord de la Chine avant le Nouvel An chinois

Dans deux villages de la ville de Linfen, M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine, s'est rendu dans les maisons des villageois et a inspecté la reconstruction à la suite de catastrophes, notamment dans les zones touchées par les inondations l'année passée, ainsi que le travail local dans la restauration de l'agriculture, dont le but est de donner accès aux foyers au chauffage en hiver, de consolider et d'accroître les réalisations en matière de lutte contre la pauvreté et de faire progresser la revitalisation rurale.