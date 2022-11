CCTV+: letra da raiz de peônia branca ao ar

PEQUIM, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Localizada no sudeste da China, Jiangxi está rodeada em três lados por montanhas, margeando rios e lagos ao norte. Montanhas e colinas ondulam na região, com grandes bacias dispersas no centro. O terreno complexo e diversificado é berço de uma variedade de plantas.

Letra da raiz de peônia branca ao ar

O clima úmido e quente de monção favorece o seu crescimento. Os solos de cor vermelha, amarela e de outras "cores" são muito favoráveis para as plantas medicinais. O excelente entorno faz de Jiangxi um dos principais locais de nascimento da cultura da medicina tradicional chinesa. Há um ditado que diz: "Em nenhum outro lugar se pode encontrar mais medicina chinesa do que em Zhangshu, e nenhum outro lugar pode ter medicina chinesa melhor do que Zhangshu." O corte é uma das especialidades dos materiais medicinais de Zhangbang, que tem uma história de mais de 1.800 anos. Zhang Xiaobo, de 52 anos, é um herdeiro do patrimônio cultural imaterial do processamento da medicina tradicional chinesa, que tem transmitido as técnicas de processamento especializadas da medicina tradicional de Zhangbang e se dedicado a esta missão durante duas décadas inteiras. "A raiz de peônia branca ao ar" é a máxima expressão da técnica de corte especializada de Zhangbang. Um técnico experiente pode cortar uma polegada de raiz de peônia branca em mais de 300 pedaços. E a chave desta habilidade é o umedecimento dos materiais medicinais. Ao cortá-la, a raiz de peônia branca é cortada em pedaços em um piscar de olhos. Um corte após o outro, e dia após dia, o espírito de Zhangbang na medicina tradicional chinesa não tem diferença. Durante mais de mil anos, esta não é apenas a herança das técnicas, mas também a insistência dos corações benevolentes. "Os cortes de raiz das peônias podem voar no ar, a casca de tangerina é como um fio." A busca das técnicas mais avançadas e das propriedades medicinais fez da técnica de processamento da medicina tradicional chinesa de Zhangbang, uma das quatro principais escolas de processamento tradicional da China. Jiangxi representa a metade do setor da medicina tradicional chinesa.

A cultura da medicina tradicional chinesa representada por Jiangxi segue o povo chinês ao longo de cinco mil anos de altos e baixos. Na teoria e na prática, entre a herança e a inovação, a medicina tradicional chinesa foi transmitida de geração a geração.

FONTE CCTV+

