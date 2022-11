CCTV+: Mezi horami a řekami

PEKING, 8. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Hora Lu-šan je snad nejoblíbenějším místem čínských literátů. V průběhu historie na ni vystoupilo více než 3000 slavných spisovatelů, kteří zde zanechali desítky tisíc básní. Každé z těchto děl dodává této hoře jiné kouzlo. Různí lidé také horu Lu-šan vnímají jinak.

Between mountains and rivers

V roce 726 n. l. vystoupil tehdy 26letý básník Li Po poprvé na horu Lu-šan. V jeho očích byla majestátní, krásná a romantická. O 24 let později, v roce 750 n. l., na ni vystoupil znovu. V jedné ze svých nejznámějších básní napsal: „Uplynulo devětačtyřicet let a už se nikdy nevrátí. Divoké pocity se navzdory dramatickým změnám ve světě stávají přirozenými a nespoutanými." Mlhavé moře mraků a lesů na Lu-šanu ho v tu chvíli zbavilo strachu ze stáří a odpoutalo od světského světa. V roce 760 n. l. navštívil Li Po Lu-šan popáté a také naposledy. Lu-šan je bezpečným přístavem, místem léčení a sounáležitosti. Ať je zima nebo léto, ať je to daleko nebo blízko, na Lu-šanu vždy najdete svůj duchovní domov.

V provincii Ťiang-si je mnoho podmanivých hor a vod, jako je Lu-šan, například vysoká hora Wu-kung, strmá hora San-čching a hora Ling-šan, která má tisíce podob. Do jezera Pcho-jang se vlévá více než 3000 toků a pět hlavních řek, díky nimž je provincie Ťiang-si domovem života, kde se potápějí ryby, létají ptáci a zpívají rybáři. Moře mraků a ranní záře, duha a zelené kopce, jaro a kamenné lesy jsou na této zemi spolu s lidskými dušemi po tisíce let součástí koloběhu života.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1941006/Between_mountains_and_rivers.mp4

