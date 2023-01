CCTV+: najwyższy organ dyscyplinarny w Chinach wydaje komunikat wyrażający zobowiązanie do sprawowania pełnego i rygorystycznego samorządu w Partii

PEKIN, 12 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Najwyższy organ dyscyplinarny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wydał we wtorek komunikat, w którym zobowiązał się do analizy i wdrażania zasad przewodnich określonych na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin jako głównego zadania politycznego do realizacji teraz i w najbliższej przyszłości, a także do stałego wspierania pełnego i rygorystycznego samorządu w Partii.

Komunikat został przyjęty podczas drugiej sesji plenarnej XX Komisji Centralnej Kontroli Dyscyplinarnej (KCKD) w KPCh, która odbyła się w Pekinie w poniedziałek i wtorek.

W sesji wziął udział Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, prezydent Chin oraz prezes Centralnej Komisji Wojskowej, wygłaszając ważną przemowę.

Podczas sesji dokonano analizy wystąpienia Xi, ustalając, że zawiera ono podstawowe wytyczne dotyczące realizacji nowego wielkiego projektu budowania Partii w nowej erze, a także sprawowania kontroli dyscyplinarnej i nadzoru na nowej drodze Chin w tym nowym okresie. Zwrócono na to uwagę w komunikacie, który wzywa członków Partii do analizowania i wcielania w życie przesłania płynącego z przemowy prezydenta Chin.

Organy kontroli dyscyplinarnej i nadzoru muszą potraktować analizę i wdrażanie zasad przewodnich XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin jako podstawowe zadanie polityczne na obecnym etapie oraz w najbliższych latach, sprawiając, że efektywna realizacja tych zasad stanie się dużą siłą napędową dla wysokiej jakości rozwoju kontroli dyscyplinarnej i nadzoru na nowej drodze Chin w nowej erze.

Podczas sesji przyjęto osiem głównych założeń:

Skupienie się na realizacji strategicznych decyzji XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w celu wzmocnienia nadzoru politycznego;

Doskonalenie systemów i regulacji na potrzeby reform wewnętrznych w Partii;

Zapewnienie, by kontrole polityczne stanowiły silne narzędzie;

Wdrożenie ośmiopunktowej decyzji centralnych władz Partii w zakresie podniesienia standardów etycznych poprzez wytrwałość, wyeliminowanie bezsensownych formalności, biurokracji, hedonizmu i ekstrawagancji;

Podjęcie wszechstronnych działań w kierunku wzmocnienia dyscypliny partyjnej;

Zwycięstwo w trudnej i długiej walce z korupcją;

Przeprowadzenie głębokich reform systemu kontroli dyscyplinarnej i nadzoru;

Rozwój kadr posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia obowiązków w zakresie kontroli dyscyplinarnej i nadzoru na nowej drodze w nowej erze.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

