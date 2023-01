CCTV+: O principal órgão disciplinar da China adota comunicado para promover autogovernança completa e rigorosa do Partido

PEQUIM, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O principal órgão disciplinar do Partido Comunista da China (PCCh) prometeu na terça-feira em um comunicado que estudar e implementar os princípios norteadores do 20º Congresso Nacional do PCCh será a principal tarefa política agora e no futuro próximo, além de promover constantemente o pleno e rigoroso autogoverno do Partido.

O comunicado foi aprovado na segunda sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCDI) do PCCh, que foi realizada em Pequim de segunda a terça-feira.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, participou da sessão e fez um importante discurso.

O discurso feito por Xi na sessão foi estudado e concordou-se que ele forneceu a orientação fundamental para o avanço do grande novo projeto de construção do Partido na nova era e para o trabalho disciplinar de inspeção e supervisão na nova jornada da China na nova era, de acordo com o comunicado, que convocou todos os membros do Partido a estudar e implementar o espírito do discurso de Xi.

Os órgãos de inspeção e supervisão disciplinar devem assumir o estudo e a implementação dos princípios norteadores do 20º Congresso Nacional do PCCh como tarefa política primordial, na fase atual e nos próximos anos, e fazer da efetiva implementação dos princípios norteadores uma força motriz para promover o desenvolvimento de alta qualidade do trabalho de inspeção e supervisão disciplinar na nova jornada da nova era.

A sessão apresentou uma exigência de oito pontos:

Focar na implementação das decisões estratégicas do 20º Congresso Nacional do PCCh para intensificar a supervisão política;

Promover o aperfeiçoamento dos sistemas e regulamentos para a autorreforma do Partido;

Garantir que as inspeções políticas sejam uma ferramenta poderosa;

Implementar a decisão de oito pontos da liderança central do Partido sobre melhorar a conduta com perseverança, combater formalidades inúteis, burocratismo, hedonismo e extravagância;

Fazer esforços abrangentes para fortalecer a disciplina do partido;

Vencer a batalha difícil e prolongada contra a corrupção;

Promover a reforma do sistema de inspeção e supervisão disciplinar de forma aprofundada;

E desenvolver recursos humanos qualificados capazes de assumir responsabilidades na inspeção e supervisão disciplinar na nova jornada na nova era.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+