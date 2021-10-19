CCTV+: Пэн Лиюань призывает к развитию медицинского и цифрового образования для женщин

По словам г-жи Пэн, с момента учреждения этой премии в рамках сотрудничества между Китаем и ЮНЕСКО в 2015 году она продолжает оказывать свое положительное влияние и вдохновлять большее число людей на то, чтобы посвятить себя делу образования девочек и женщин.

Высоко оценив позитивное влияние этой премии, г-жа Пэн заявила, что десятки тысяч девочек и женщин освоили знания и навыки, а также приобрели способность и уверенность изменить свою судьбу и осуществить мечты.

«Все большее число людей заботится об образовании девочек и женщин и поддерживает его, объединяя мощные силы для обеспечения гендерного равенства в сфере образования по всему миру», — заявила г-жа Пэн.

Отметив, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на образовании девочек и женщин, она призвала принять конкретные и эффективные меры с целью обеспечения справедливых возможностей для получения ими качественного образования.

Г-жа Пэн призвала к всестороннему поощрению цифрового образования девочек и женщин, полноценному использованию цифровых технологий, обмену высококачественными ресурсами в области онлайн-образования, расширению поддержки в области образования для девочек и женщин из бедных районов и семей и расширению их возможностей в плане использования новых технологий для трудоустройства и предпринимательства.

Она также призвала к дальнейшему укреплению медицинского просвещения девочек и женщин, оказанию им и их семьям помощи в повышении осведомленности о состоянии здоровья и профилактике различных заболеваний, а также всестороннему улучшению физического и психического здоровья девочек и женщин.

Эта премия является единственной премией, присужденной ЮНЕСКО в области продвижения образования девочек и женщин. На церемонии Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay) заявила, что премия играет уникальную роль в оказании помощи женщинам и детям в реализации их надежд, особенно в решении проблем, связанных с пандемией.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqY

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqY

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SOURCE CCTV+