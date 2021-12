CCTV+ : Peng Liyuan adresse ses meilleurs vœux aux élèves séropositifs à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

Dans son message vidéo, Peng a rappelé les souvenirs qu'elle a partagés avec les élèves et les professeurs de l'école au cours de la dernière décennie et a encouragé les élèves à apprendre des modèles qui les entourent et à transmettre l'amour qu'ils ont reçu au fil des années.

« Il y a dix ans, un groupe de grands frères et sœurs qui ont connu des malheurs familiaux similaires aux vôtres est entré, le cœur brisé, à l'école Red Ribbon initiée par des gens de bon cœur. Ici, ils ont arrêté de se rabaisser et ont acquis une ouverture d'esprit joyeuse, tout en se débarrassant de leur faiblesse et de leur fragilité et en devenant plus forts chaque jour qui passait. Ils n'ont plus eu peur des tempêtes, se sont endurcis face à l'adversité et ont fini par briller », a déclaré Peng.

Grâce aux efforts conjoints des comités et des gouvernements du Parti communiste chinois à tous les niveaux, ainsi qu'à la gentillesse de nombreux membres d'organisations sociales, près de 60 élèves ont reçu un enseignement et des soins à l'école au cours des 10 dernières années, et une douzaine d'entre eux ont même réussi les examens d'entrée nationaux pour poursuivre leurs études dans des universités, a déclaré Peng en rappelant ses visites aux élèves et les moments joyeux qu'elle a partagés avec eux au cours des dernières années.

« Ce sont les modèles exacts dont vous devriez apprendre et ce sont des talents d'autant plus précieux pour la construction du pays », a déclaré Peng.

Peng a indiqué qu'elle était heureuse de voir que l'amour et la gentillesse se sont transmis au fil des années à l'école alors qu'elle continue de voir de jeunes visages revenir ici pour enseigner et prendre soin des enfants.

Elle s'est également dite heureuse d'apprendre que les élèves bénéficient d'un meilleur environnement aujourd'hui avec des salles de classe multifonctions et une aire de jeux améliorée.

