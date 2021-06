CCTV+: Peng Liyuan clama por esforços globais na prevenção e tratamento da AIDS e da tuberculose

PEQUIM, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping e embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a tuberculose e HIV/AIDS, discursou na segunda-feira, por meio de link de vídeo, na abertura de uma reunião da OMS sobre "Erradicar as mortes por tuberculose entre pessoas com HIV: intensifique o ímpeto."

Peng disse que, com os esforços conjuntos da comunidade internacional, a prevenção e o tratamento globais da AIDS e da tuberculose alcançaram resultados notáveis nos últimos anos.