CCTV+: Peng Liyuan envia seus melhores votos aos estudantes com HIV no Dia Mundial da AIDS

PEQUIM, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na ocasião do 34º Dia Mundial da AIDS, na quarta-feira, Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, enviou seus melhores votos aos alunos da escola Linfen Red Ribbon, na província de Shanxi, no norte da China, a única instalação do país destinada especificamente para jovens que vivem com HIV/AIDS.

Peng, também embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tuberculose e HIV/AIDS, enviou seus melhores votos em uma mensagem de vídeo aos alunos da escola, que também comemora seu 10º aniversário de fundação este ano.