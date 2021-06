CCTV+: Peng Liyuan ruft zu globalen Anstrengungen bei der Prävention und Behandlung von AIDS und TB auf

PEKING, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Botschafterin des guten Willens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose und HIV/AIDS, sprach am Montag per Videolink bei der Eröffnung einer WHO-Tagung zum Thema „Beendigung der Tuberkulose-Todesfälle bei Menschen mit HIV": Mehr Schwung in die Sache bringen."

Peng sagte, dass dank der gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft die weltweite Prävention und Behandlung von AIDS und Tuberkulose in den letzten Jahren bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat.