CCTV+: Presidente do China Media Group transmite mensagem de Ano Novo para o público global

No discurso, Shen disse que o Partido Comunista da China realizou com sucesso seu 20º Congresso Nacional em 2022, estabelecendo a tarefa e os caminhos para o avanço do rejuvenescimento da nação chinesa.



Ele disse que o China Media Group atuou como participante, testemunha e registrador da nova era.



"O China Media Group fez um excelente trabalho de transmissão do grande e magnífico Congresso para o mundo", ele afirmou.



Shen também observou os esforços inovadores do CMG na integração das artes e da tecnologia para oferecer produtos de qualidade.



"O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, elogiou o CMG pela escala e sucesso sem precedentes na cobertura dos jogos. Os programas produzidos pelo CMG, como "China in the Classics" e "China in Poetry and Painting", não são só uma interpretação artística da duradoura civilização chinesa, mas também uma busca contínua que contribui para a diversidade das civilizações humanas", disse ele.



O CMG organizou uma série de galas para marcar ocasiões como o tradicional Festival da Primavera, o Festival de Meados do Outono e as festividades de Ano Novo.



Shen disse que o CMG também atuou como uma plataforma para preencher lacunas com programas e fóruns de mídia.



Ele afirmou que, como o Presidente Xi Jinping enfatizou em muitas ocasiões, a China mantém-se firme do lado certo da história e do lado do progresso humano, o CMG tem se esforçado para mostrar a sabedoria e as soluções chinesas, melhorando sua rede global de coleta de notícias e, graças à dedicação, tem melhorado sua capacidade de noticiar importantes acontecimentos mundiais.



"Atualmente, nós transmitimos em 68 idiomas, quando antes eram 44, cobrindo 233 países e regiões. Ao noticiar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a pandemia da COVID-19, deixamos de lado preconceitos, permanecemos fiéis à verdade e permitimos que a postura e as soluções objetivas e imparciais da China fossem ouvidas pela comunidade internacional", disse ele.



Shen observou que o próximo ano marca o décimo aniversário da Iniciativa Cinturão e Rota. O CMG continuará a aprimorar a cooperação midiática, promover intercâmbios e assumir seu dever como uma organização de mídia responsável.



Ao fechar o discurso, o presidente do CMG desejou a todos um Feliz Ano Novo repleto de saúde, paz e felicidade.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQ

