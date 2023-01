CCTV+: prezes China Media Group przesyła życzenia noworoczne dla odbiorców z całego świata

PEKIN, 2 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, prezes China Media Group (CMG), złożył odbiorcom z całego świata noworoczne życzenia.

W przemówieniu Shen powiedział, że w 2022 r. odbył się zakończony sukcesem 20. krajowy zjazd Komunistycznej Partii Chin (CPC), który wyznaczył zadania i ścieżki postępu w procesie odmładzania narodu chińskiego.

Dodał, że China Media Group występuje jako uczestnik, świadek i kronikarz nowej ery.

„China Media Group wykonała doskonałą pracę, transmitując obrady tego wielkiego i wspaniałego Kongresu na cały świat" - powiedział.

Shen zwrócił również uwagę na innowacyjne działania podejmowane przez CMG w zakresie integracji sztuki i technologii w celu dostarczenia wysokiej jakości produktów.

„Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach pochwalił CMG za bezprecedensową skalę działań i sukces związany z organizacją Igrzysk. Programy wyprodukowane przez CMG, do których należą >>Chiny w klasyce<< i >>Chiny w poezji i malarstwie<<, są nie tylko artystyczną interpretacją długiej historii cywilizacji chińskiej, ale również ciągłym poszukiwaniem, które przyczynia się do różnorodności ludzkich cywilizacji" - podkreślił.

CMG była gospodarzem licznych gal, takich jak Gala Święta Wiosny, Gala z okazji Święta Środka Jesieni oraz Gala Noworoczna.

Shen powiedział, że CMG służyła również jako platforma do niwelowania luk dzięki swoim programom i forom medialnym.

Shen zauważył to, co prezydent Xi Jinping wielokrotnie podkreślał, że Chiny zdecydowanie stoją po właściwej stronie historii i rozwoju w dziejach człowieka, zaś CMG dąży do ukazania chińskiej mądrości i rozwiązań poprzez ulepszenie swojej globalnej sieci dystrybucji wiadomości i doskonalenie zdolności do relacjonowania najważniejszych światowych wydarzeń.

„Aktualnie realizujemy transmisje w 68 językach (początkowo były to 44 języki), które obejmują swoim zasięgiem 233 kraje i regiony. W relacjach z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i pandemii COVID-19 porzuciliśmy uprzedzenia, pozostaliśmy wierni prawdzie oraz przedstawiliśmy społeczności międzynarodowej obiektywne i bezstronne stanowisko Chin i proponowane przez nie rozwiązania" - powiedział.

Shen zwrócił uwagę, że w nadchodzącym roku przypada 10. rocznica uruchomienia Inicjatywy Pasa i Drogi. CMG będzie nadal wzmacniać współpracę z mediami, rozwijać wymianę i brać obowiązki na swoje barki jako odpowiedzialna organizacja medialna.

Kończąc swoje przemówienie, prezes CMG życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku przeżytego w zdrowiu, pokoju i szczęściu.

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQ

