CCTV+: prezes China Media Group wygłasza noworoczne przesłanie do odbiorców na całym świecie

Zaznaczając, że CMG jest świadkiem niezwykłej przeszłości i rejestruje osiągnięcia kraju poprzez swoją pełną poświęcenia pracę, Shen podkreślił, że zagraniczne serwisy informacyjne Chin będą to kontynuować w 2022 roku.

Shen poinformował również, że misją CMG pozostaje rzetelne przedstawianie historii Chin odbiorcom na całym świecie.

Prezes CMG zaznaczył, że raportowanie oparte na faktach powinno być podstawową zasadą ogólnoświatowych dziennikarzy. Jednocześnie Grupa obaliła przekłamania i mity w wiadomościach dotyczących takich kwestii jak COVID-19 i Afganistan.

Dodał, że Grupa stworzyła różnorodny i integracyjny mechanizm współpracy z międzynarodowymi partnerami medialnymi.

Prezes CMG odniósł się również do zaplanowanego na 2022 rok zorganizowania przez Chiny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – największej imprezy sportowej na świecie.

Shen zaznaczył, że przy pomocy najnowszych technologii i nowo uruchomionego kanału olimpijskiego China Media Group jest gotowa zaprezentować to wydarzenie światowej publiczności.

„Podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 CMG transmitowała pierwszą na świecie relację na żywo z wydarzeń olimpijskich na kanale 4K Ultra HD. W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia kanał przyciągnął ponad 400 milionów widzów. Za nieco ponad 30 dni w Pekinie podczas Chińskiego Nowego Roku po raz kolejny zapłonie znicz olimpijski. Dzięki technologiom >>5G+4K/8K+AI<< CMG stworzyła wagon do transmisji na żywo w szybkim pociągu z Pekinu do Zhangjiakou w prowincji Hebei. Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie techniczne do nagrywania i nadawania w technologii Ultra HD w szybkich pociągach" – powiedział Shen.

Shen oświadczył również, że w 2022 roku odbędzie się 20. Kongres Narodowy KPCh, na którym zostanie nakreślony plan dla przyszłości Chin.

Link: https://youtu.be/tgS2VG4TRQs

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=tgS2VG4TRQs

SOURCE CCTV+