CCTV+: primeira dama da China, Peng Liyuan, visita a ópera em Hong Kong

Durante sua visita, Peng também conversou com jovens voluntários que estavam fazendo trabalhos de arte tradicional em papel. Ela incentivou a geração mais jovem de Hong Kong a ter uma compreensão profunda da cultura tradicional chinesa e a herdar e promover a cultura.

Juntamente com Xi, Peng deixou Hong Kong na sexta-feira, depois de uma visita de dois dias à cidade para participar de uma reunião comemorativa do aniversário de 25 anos do retorno de Hong Kong à China e da cerimônia de posse do sexto mandato do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xWiOKkXZM8s

FONTE CCTV+

