CCTV+: Pryč s chudobou | Díl 1: Jak Čína splnila svůj závazek eliminovat absolutní chudobu

PEKING, 24. února 2021 /PRNewswire/ -- Nový osmidílný dokumentární film Pryč s chudobou (Up and Out of Poverty) popisuje úspěšný boj Číny s likvidací absolutní chudoby. Tento dokument, který vyrobila mediální skupina China Media Group (CMG), odhaluje teoretické i praktické přístupy, které Čína během celého procesu využívá a ukazuje čínské postupy, modely a názory v boji proti chudobě.