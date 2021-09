CCTV+: salão de exposições é um importante disseminador do patrimônio cultural imaterial na província chinesa de Shaanxi

A escultura em pedra tem uma história de mais de 2.000 anos em Suide. A habilidade de esculpir em pedra é uma arte que serve como raiz para o povo de Suide e pela qual o povo de Suide vive. Ela se manifesta nos talentos notáveis e na criatividade artística do povo Suide.

Suimi suona, uma parte da arte folclórica -- Shaanbei suona, reflete o modo de viver e a psicologia cultural das pessoas no norte de Shaanxi. Ela tem sido parte da vida dos habitantes há gerações.

Yangko, popular no norte de Shaanxi, é uma dança tradicional que desfruta de ampla popularidade. É uma ramificação da dança tradicional do povo Han. A yangko, no norte de Shaanxi, reflete a honestidade e o otimismo entre o povo do norte de Shaanxi. Tem um grande valor histórico e cultural.

Proteger, herdar e fazer bom uso desses preciosos tesouros é uma responsabilidade compartilhada, e é de importância vital para a continuidade da civilização humana e para o desenvolvimento sustentável do mundo.

Link: https://youtu.be/RYs0O9MGUFY

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=RYs0O9MGUFY

FONTE CCTV+

