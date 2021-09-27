CCTV+: Си Цзиньпин призвал к глобальному сотрудничеству на открытии Чжунгуаньцунь-2021

«Сегодня общие усилия в научно-технической сфере, как и сотрудничество, важны как никогда ранее. Необходимо разрабатывать способы и средства для решения основных глобальных проблем посредством согласованных усилий в области научно-технических инноваций. Все страны должны проявить солидарность при решении общих проблем ради благородного дела, мира во всем мире и развития человечества», — заявил он.

«Китай придает большое значение научно-техническим инновациям и привержен принципам международного сотрудничества в этом отношении. Мы планируем более открыто осуществлять обмен научно-техническим опытом с иностранными партнерами, принимать более активное участие в разработке инноваций и действовать сообща с другими странами при работе над фундаментальными исследованиями. В интересах глобального научно-технического прогресса и человечества в целом Китай обязуется уделять больше внимания коммерциализации результатов исследований для придания нового импульса экономическому развитию, предпринимать усилия по защите прав интеллектуальной собственности, созданию первоклассной инновационной экосистемы и применению концепции «наука и технологии во благо», — отметил Си Цзиньпин.

«Чжунгуаньцунь — это первая в Китае национальная зона для разработки инноваций независимыми компаниями. Форум Чжунгуаньцунь является платформой национального уровня, созданной для международного обмена научно-техническим опытом и сотрудничества. Китайские власти поддерживают Чжунгуаньцунь в интересах нового раунда реформ, ускорения строительства научно-технического парка мирового уровня и с целью развития международных научно-технических инноваций и сотрудничества. Надеюсь, что участники форума смогут не только обменяться мнениями, но и вместе предложить способы развития сферы научно-технических инноваций и международного сотрудничества, а также идеи для создания общего будущего для человечества», — заявил глава Китая.

В этом году форум проходит с 24 по 28 сентября. Основные темы форума — интеллект, здоровье и углеродная нейтральность — призваны продемонстрировать решимость Китая развивать науку и технологии, выстраивать экологическую цивилизацию и расширять международное сотрудничество в области борьбы с изменением климата.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ftSujLjG0sc

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ftSujLjG0sc

SOURCE CCTV+