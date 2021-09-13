CCTV+: Си Цзиньпин пропагандирует уважение к учителям, высоко оценивая образование

Во время своих посещений школ и университетов в последние годы товарищ Си приветливо общался с многими преподавателями и признавал их вклад в социальное развитие Китая.

В 2016 году он посетил Пекинскую школу Bayi, где обучался в начальных и младших классах, и выразил свою признательность преподавателям страны за их усердие и целеустремленность.

«Пользуясь этой возможностью, я хотел передать бы самый пламенный привет всем учителям и работникам образования по всей стране», — заявил Си Цзиньпин много лет назад во время посещения пекинской школы Bayi, где он обучался в начальных и младших классах средней школы.

Си Цзиньпин побеседовал с многими учителями этой школы, уже вышедшими на пенсию, которые были свидетелями его развития в процессе учебы.

В мае 2018 года Си Цзиньпин посетил Пекинский университет, где призвал к активизации усилий по превращению университетов страны в высшие учебные заведения мирового класса с китайскими особенностями.

Председательствуя на проходившем в Пекине в марте 2019 года симпозиуме для преподавателей идеологической и политической теории, Си Цзиньпин обратил особое внимание на усилия по реализации образовательной политики партии и повышению ее эффективности посредством образования с мыслью о социализме с китайскими особенностями для новой эры.

В ходе своей инспекционной поездки в Университет Цинхуа в апреле этого года Си Цзиньпин побеседовал со студентами вуза и призвал китайскую молодежь выполнить свои исторические обязанности в стремлении к национальному возрождению.

Он также поблагодарил исследователей и преподавателей за их вклад в академическую работу и призвал молодых преподавателей продолжать добиваться прорывов в своих областях обучения.

Ссылка: https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=bjrsjGt0Cb0

SOURCE CCTV+